बॉबी देओल इसलिए करना चाहते थे 4 बच्चे, दिल के करीब इन लोगों पर रखने वाले थे बच्चों के नाम
बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने बताया कि वो चार बच्चे करना चाहते थे। एक्टर इन चारों बच्चों के नाम भी सोचे थे। ये चारों नाम एक्टर के दिल के बेहद करीब हैं। इसलिए चार बच्चे चाहते थे बॉबी।
बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल अपनी पत्नी तान्या को अपना लकी चार्म मानते हैं। कई मौकों पर उन्होंने पत्नी की तारीफ करते हुए उन्हें मुश्किल वक्त का साथी बताया। अब एक्टर ने अपनी शादी और बच्चों की प्लानिंग के बारे में बात की है। एक्टर ने बताया जब उनकी शादी हुई थी तो वो चाहते थे कि उनके चार बच्चे हो। एक्टर ने इन चारों बच्चों के नाम के बारे में भी जानकारी दी। इन चारों नाम में कुछ खासियत है और इनके दिल के बेहद करीब हैं।
चार बच्चों का सपना
बॉबी देओल हाल में रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट पर पहुंचे थे। इस दौरान एक्टर ने बताया कि वो चार बच्चे करना चाहते थे। बॉबी ने कहा, “जब मेरी शादी हुई तो मैं चार बच्चे चाहता था। और इन चारों बच्चों के वैसे ही नाम चाहता था जैसे मेरे बहन और भाई के हैं। क्योंकि मेरे भाई-बहनों के नाम यूनिसेक्स नेम्स हैं। मेरे भाई का नाम सनी। सनी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। मेरी बड़ी बहन का नाम लाली है ये भी लड़का और लड़की का नाम हो सकता है। फिर अनु और फिर बॉबी। मेरे पहले बच्चे का नाम सनी होता, दूसरे का लाली, फिर अनु और फिर बॉबी।”
असली जिंदगी
बॉबी अपने बहन-भाई के बेहद करीब रहे हैं। इसलिए वो चाहते थे कि उन्हें बच्चों के नाम उनके भाई और बहनों के नाम पर हो। इसलिए वो चार बच्चे करना चाहते थे। हालांकि, असल में ऐसा हुआ नहीं। उनके दो बेटे आर्यामन और धरम हैं। दोनों लाइमलाइट से दूर रहते हैं।
वेब सीरीज की चर्चा
वर्क फ्रंट की बात करें तो बॉबी देओल को हाल में आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में अजय तलवार के किरदार में देखा गया था। उनका किरदार पसंद किया गया और अब उनकी फिल्मों का इंतजार हो रहा है। बॉबी आने वाले दिनों में अपनी फिल्मों से धमाका करने वाले हैं।