Jana Nayagan X Review: विजय थलापति की फिल्म ‘जन नायकन’ देख लोग क्या बोले? दो बार इमोशनल हुए फैंस
Jana Nayagan Social Media Review: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्स एक्टर विजय थलापति की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ रिलीज हो गई है। सोशल मीडिया पर इसके रिव्यूज भी आने शुरू हो गए हैं।
साउथ सुपरस्टार विजय थलापति की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में थलापति विजय को पर्दे पर देखकर कुछ फैंस काफी इमोशनल हो गए हैं, तो वहीं कई लोग सोशल मीडिया पर रिव्यू शेयर कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि दर्शकों को अपने चहेते हीरो की ये आखिरी फिल्म कैसी लगी।
‘जन नायकन’ के ये दो सीन देख इमोशनल हुए विजय के फैंस
‘जन नायकन’ को सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। फिल्म के क्रेडिट सीन्स में विजय थलापति के नाम के आगे ‘तमिलनाडु के मुख्यमंत्री’ लिखा देखकर कई फैंस काफी इमोशनल हो गए। इसके अलावा, कुछ फैंस विजय के डांस का वीडियो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद ये आखिरी बार है जब वे अपने पसंदीदा स्टार को बड़े पर्दे पर यूं थिरकते हुए देख रहे हैं।
यहां देखिए ट्वीट्स
‘जन नायकन’ देख भड़के कुछ फैंस
दूसरी तरफ, फिल्म देखने के बाद कुछ फैंस काफी निराश और गुस्से में नजर आए। उनका मानना है कि थलापति विजय इससे कहीं बेहतर फेयरवेल के हकदार थे। एक फैन ने लिखा, ‘कितनी निराशाजनक फिल्म बनाई है! विजय थलापति इससे काफी बेहतर विदाई डिजर्व करते थे।’ वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘ये विजय की अब तक की सबसे कमजोर फिल्मों में से एक है। थलापति की आखिरी फिल्म तो सबसे बेहतरीन होनी चाहिए थी।’
फैंस का दावा- ब्लॉकबस्टर साबित होगी ‘जन नायकन’
एक फैन ने लिखा, ‘निगेटिव रिव्यूज देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे यकीन है कि विजय थलापति की फिल्म ‘जन नायकन’ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टार साबित होगी।’ वहीं दूसरे फैन ने लिखा, ‘ये तमिल फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टार फिल्म बनेगी।’
'जन नायकन' से जुड़ा विवाद
एच. विनोथ के निर्देशन में बनी ‘जन नायकन’ विजय थलापति की बतौर अभिनेता आखिरी फिल्म है। विजय अब सिनेमा को अलविदा कहकर पूर्ण रूप से राजनीति में कदम रख चुके हैं और वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। शुरुआत में ये फिल्म इसी साल जनवरी में सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड (CBFC) से क्लियरेंस न मिलने की वजह से इसकी रिलीज को बार-बार आगे बढ़ाना पड़ा। इस दौरान हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी ने जीत हासिल की और उन्होंने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
‘जन नायकन’ की स्टारकास्ट
स्टारकास्ट की बात करें तो विजय के साथ इस फिल्म में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज और नारायण जैसे कलाकार अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है, जबकि कैमरे की कमान सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन (एडिटिंग) प्रदीप ई. राघव ने किया है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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