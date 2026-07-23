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Jana Nayagan X Review: विजय थलापति की फिल्म ‘जन नायकन’ देख लोग क्या बोले? दो बार इमोशनल हुए फैंस

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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Jana Nayagan Social Media Review: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्स एक्टर विजय थलापति की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ रिलीज हो गई है। सोशल मीडिया पर इसके रिव्यूज भी आने शुरू हो गए हैं।

Jana Nayagan X Review: विजय थलापति की फिल्म ‘जन नायकन’ देख लोग क्या बोले? दो बार इमोशनल हुए फैंस

साउथ सुपरस्टार विजय थलापति की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में थलापति विजय को पर्दे पर देखकर कुछ फैंस काफी इमोशनल हो गए हैं, तो वहीं कई लोग सोशल मीडिया पर रिव्यू शेयर कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि दर्शकों को अपने चहेते हीरो की ये आखिरी फिल्म कैसी लगी।

‘जन नायकन’ के ये दो सीन देख इमोशनल हुए विजय के फैंस

‘जन नायकन’ को सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। फिल्म के क्रेडिट सीन्स में विजय थलापति के नाम के आगे ‘तमिलनाडु के मुख्यमंत्री’ लिखा देखकर कई फैंस काफी इमोशनल हो गए। इसके अलावा, कुछ फैंस विजय के डांस का वीडियो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद ये आखिरी बार है जब वे अपने पसंदीदा स्टार को बड़े पर्दे पर यूं थिरकते हुए देख रहे हैं।

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यहां देखिए ट्वीट्स

‘जन नायकन’ देख भड़के कुछ फैंस

दूसरी तरफ, फिल्म देखने के बाद कुछ फैंस काफी निराश और गुस्से में नजर आए। उनका मानना है कि थलापति विजय इससे कहीं बेहतर फेयरवेल के हकदार थे। एक फैन ने लिखा, ‘कितनी निराशाजनक फिल्म बनाई है! विजय थलापति इससे काफी बेहतर विदाई डिजर्व करते थे।’ वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘ये विजय की अब तक की सबसे कमजोर फिल्मों में से एक है। थलापति की आखिरी फिल्म तो सबसे बेहतरीन होनी चाहिए थी।’

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फैंस का दावा- ब्लॉकबस्टर साबित होगी ‘जन नायकन’

एक फैन ने लिखा, ‘निगेटिव रिव्यूज देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे यकीन है कि विजय थलापति की फिल्म ‘जन नायकन’ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टार साबित होगी।’ वहीं दूसरे फैन ने लिखा, ‘ये तमिल फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टार फिल्म बनेगी।’

'जन नायकन' से जुड़ा विवाद

एच. विनोथ के निर्देशन में बनी ‘जन नायकन’ विजय थलापति की बतौर अभिनेता आखिरी फिल्म है। विजय अब सिनेमा को अलविदा कहकर पूर्ण रूप से राजनीति में कदम रख चुके हैं और वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। शुरुआत में ये फिल्म इसी साल जनवरी में सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड (CBFC) से क्लियरेंस न मिलने की वजह से इसकी रिलीज को बार-बार आगे बढ़ाना पड़ा। इस दौरान हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी ने जीत हासिल की और उन्होंने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

‘जन नायकन’ की स्टारकास्ट

स्टारकास्ट की बात करें तो विजय के साथ इस फिल्म में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज और नारायण जैसे कलाकार अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है, जबकि कैमरे की कमान सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन (एडिटिंग) प्रदीप ई. राघव ने किया है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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