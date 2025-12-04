इन 10 इंडियन फिल्मों को 2025 में किया गया सबसे ज्यादा सर्च, साल 2016 की इस फिल्म ने बनाई जगह

संक्षेप: आइए आपको बताते हैं कि साल 2025 में किन 10 फिल्मों को गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। इस लिस्ट में साल 2016 की भी एक फिल्म ने अपनी जगह बनाई है।

गूगल ने साल 2025 में सबसे ज्यादा सर्च होने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में मोहित सूरी की फिल्म ‘सैयारा’ ने नंबर 1 पर जगह बनाई है। ये अनन्या पांडे के कजिन भाई आहान पांडे की डेब्यू फिल्म थी। इसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर 842 करोड़ रुपये कमाए थे, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी तहलका मचा दिया था। आइए दूसरे फिल्मों के बारे में बताते हैं।

टॉप 10 लिस्ट में सरप्राइज एंट्रीज 2. कांतारा: ए लेजेंड चैप्टर 1 - ऋषभ शेट्टी की यह फिल्म 2025 में पैन-इंडिया रिलीज हुई। मिथोलॉजिकल थीम और दिलजीत दोसांझ के गाने ने इसे हाई ग्रॉसिंग बनाया।

3. कूली - रजनीकांत स्टारर ‘कूली’ में आमिर खान, नागार्जुन जैसे स्टार्स ने कैमियो किया था।

4. वॉर 2 - जूनियर एनटीआर की वजह से इस फिल्म को हाइप मिली थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस फेल हो गई थी।

5. सनम तेरी कसम - 2016 की फिल्म ‘सनम तेरी कसम’ साल 2025 में दोबारा रिलीज हुई थी और सुपरहिट हो गई थी। फिल्म का क्रेज देख मेकर्स ने इसका सिक्वल अनाउंस कर दिया है।

6. मार्को - उन्नी कृष्णन की अंडरडॉग हिट फिल्म को 25 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इसने 102 करोड़ कमाए थे।

7. हाउसफुल 5 - अक्षय कुमार की फिल्म सुर्खियों में रही, लेकिन वल्गर ह्यूमर की वजह से ट्रोल भी हुई।

8. गेम चेंजर - शंकर की 450 करोड़ रुपये के बजट में बनी ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी।

9. मिसेज - ये सान्या मल्होत्रा की क्रिटिकली एकलेम्ड फिल्म है।