Bigg Boss 13: आज होगा शॉकिंग एलिमिनेशन, ये कंटेस्टेंट हो सकता है शो से बाहर!

बिग बॉस शो अब मजेदार मोड़ पर है। अब कई कंटेस्टेंट्स शो से बाहर होने वाले हैं। मंगलवार के एपिसोड में मिड नाइट एविक्शन होगा और कोई एक खिलाड़ी शो से बाहर होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरती सिंह, माहिरा शर्मा और सिद्धार्थ डे कम वोट पाकर डेंजर जोन में होंगे और तीनों में से कोई एक घर से बेघर हो जाएगा। बिग बॉस आधी रात एविक्शन का ऐलान करेंगे। सभी घरवाले लिविंग एरिया में इकट्ठा होंगे और बिग बॉस एलिमिनेशन के बारे में बताएंगे। बिग बॉस आरती सिंह, माहिरा शर्मा और सिद्दार्थ डे को एक्टिविटी एरिया में आने को कहेंगे। इसके साथ तीनों बाकी घरवालों को बाय कहेंगे।

ये सब देख बाकी कंटेस्टेंट्स भी परेशान हो जाएंगे। बिग बॉस फिर उस कंटेस्टेंट के नाम का खुलासा करेंगे जो शो से बाहर होगा।

इसके साथ ही ये खबर बहुत वायरल हो रही है कि इस बार शो से सिद्धार्थ डे बाहर होंगे। अब क्या ऐसा सच में होता है कि नहीं ये तो आज के एपिसोड में पता चलेगा।

Tedhepan ki limit hogi paar jab #NominationSpecial par hoga ek SURPRISE EVICTION!

Don't miss this & tune in at 10:30 PM.



Anytime on @justvoot.@vivo_india @beingsalmankhan #BiggBoss13 #BiggBoss #BB13 #SalmanKhan pic.twitter.com/BNKYtpkNUw