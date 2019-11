Bigg boss 13: फैन्स को लगा झटका, शो से बाहर हुईं रश्मि-देवोलीना-शेफाली

बिग बॉस 13 में शनिवार को बहुत शॉकिंग एलिमिनेशन हुए। घरवालों के साथ-साथ दर्शकों को भी इस एलिमिनेशन की उम्मीद नहीं थी। दरअसल, घर की 3 मजबूत कंटेस्टेंट रश्मि देसाई, देवोलीना भट्टाचार्य और शेफाली बग्गा को घर से बेघर कर दिया है। रश्मि और देवोलीना के एलिमिनेशन सेसब चौंक गए हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस इतनी जल्दी घर से बेघर कर दी जाएंगी।

बता दें कि सलमान ने पहले कहा कि आसिम, शेफाली और आरती घर से बेघर हो गए हैं। लेकिन फिर सलमान ने कहा कि ये तीनों नहीं बल्कि रश्मि, देवोलीना और शेफाली घर से बेघर हुई हैं।

.@shefali_bagga ho gayi hai bahar from #BiggBoss13! Will you miss her on the show? #BB13 #WeekendKaVaar #FirstFinale @BeingSalmanKhan @Vivo_india