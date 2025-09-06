वीकेंड के वार पर उठा फरहाना और अभिषेक का मुद्दा, सलमान खान ने लगाई नेहल की क्लास

बिग बॉस 19 वीकेंड के वार पर सलमान खान अभिषेक बजाज और फरहाना भट्ट के बीच हुई घटना का मुद्दा उठाएंगे। इस मुद्दे पर बात करते हुए सलमान खान नेहल चुदास्मा पर भड़केंगे। वो कहेंगे कि आपको पता नहीं है कि वो कितनी गलत गई हैं।

बिग बॉस 19 में ये वाला हफ्ता काफी धमाकेदार रहा। घर में कई बड़ी-बड़ी लड़ाइयां देखने को मिलीं। इस हफ्ते कैप्टेंसी के लिए जो टास्क हुआ उसमें अभिषेक बजाज की एक हरकत पर फरहाना भट्ट और नेहल चुदास्मा ने पूरा घर सिर पर उठा लिया। आज सलमान कान उस मुद्दे पर बात करते नजर आएंगे। सलमान खान अभिषेक बजाज को डिफेंड करेंगे और नेहल की क्लास लगाएंगे।

सलमान ने लगाई नेहल और फरहाना की क्लास शो का जो नया प्रोमो आया है उसमें देखने को मिला कि सलमान खान फरहाना भट्ट और नेहल से अभिषेक के मुद्दे पर बात करेंगे। सलमान खान कहते हैं, "तो फरहाना एक ऐसी बात है जिसके बारे में बात करने को लेकर आप और नेहल बहुत ज्यादा उत्सुक हो। अभिषेक ने बिना किसी इरादे से आपको टास्क में उठाया है, आप उस वक्त मुस्कुरा रही थीं। उसी वक्त बोलतीं मुझे मत छुओ। उसके बाद अभिषेक ने कितनी बार आपसे माफी मांगी है, पूरे घर ने देखा, सिवाय एक इंसान के जो सिलेक्टिव चलता है घर में। वो हैं नेहल, आपको बिल्कुल समझ नहीं है कि आप कितना गलत गई हैं।"

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स इस प्रोमो पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन आया है। एक यूजर ने लिखा कि नेहल और फरहाना ने वुमेन कार्ड खेला है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- अब मेरे दिल को सुकून आएगा। एक तीसरे यूजर ने लिखा- इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। थैंक्यू सलमान खान।