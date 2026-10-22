'एलिमनी के लिए मना कर दिया था', जय भानुशाली से तलाक पर माही विज का छलका दर्द, कहा- जज भी हैरान रह गए थे
माही विज अपनी पर्सनल लाइफ, सिंगल मदरहुड और एक्स-हसबैंड जय भानुशाली संग तलाक को याद कर बुरी तरह इमोशनल हुईं। साथ ही जय भानुशाली से एलिमनी न लेने के अपने फैसले पर खुलकर बात की।
Bigg Boss 20: जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी का फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 20' सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ये शो अपने कंटेंट की वजह से हमेशा खबरों में रहता है। इस शो को शुरू हुए अब काफी वक्त बीत चुका है। शो से अब तक कई कंटेस्टेंट बाहर हो चुके हैं। हाल ही में वीकेंड का वार में शो से अमन गांधी बाहर हुए हैं। वहीं, बीते एपिसोड में घर का पूरा माहौल ही बदला नजर आ रहा है। शो पर अब रिश्ते बदले दिख रहे हैं। वहीं, कंटेस्टेंट्स अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खुलासे करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब माही विज अपनी पर्सनल लाइफ, सिंगल मदरहुड और एक्स-हसबैंड जय भानुशाली संग तलाक को याद कर बुरी तरह इमोशनल हुईं। साथ ही जय भानुशाली से एलिमनी (गुजारा भत्ता) न लेने के अपने फैसले पर खुलकर बात की।
एलिमनी न लेने पर बोलीं- माही विज
दरअसल, 'बिग बॉस 20' के बीते एपिसोड में माही विज कंटेस्टेंट आसिफ खान और यंग डीएसए (YUNG DSA) से बातचीत के साथ बातचीत के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात करती नजर आईं। उन्होंने उन पलों को याद किया जब उनके और जय भानुशाली के तलाक की कानूनी कार्रवाई चल रही थी। उन पलों को याद करते हुए माही रोने लगीं और कहा, 'मैंने एलिमनी का एक रुपये नहीं लिया। मैं कोर्ट में खड़ी थी और जज ने मुझसे करीब 4 बार बोला कि एलिमनी ले लो, लेकिन मैंने नहीं ली।'
मैंने जो कमाया अपनी मेहनत से
माही ने आगे बताया, 'मैंने जो भी कमाया वो सब अपनी ही मेहनत से कमाया मुझे पता है कि उसने मेरे लिए पूरा लॉकर खुला रख दिया था, पर फिर भी मुझे लगता है कि उसने बहुत मेहनत की है। वो 16-16 घंटे तक काम करते हैं। वो उसकी मेहनत का पैसा है। मैं सब कुछ अपने दम पर करती हूं ताकि मेरी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर रहे।'
जय कहता है बाहर निकलो
माही विज ने जय की तारीफ करते हुए कहा, 'जय मेरे से कहता है कि 'तुम बाहर जाओ, तुम कहीं नहीं जातीं। तुम तारा के लिए घर पर ही बैठी रहती हो।'मेरी जिंदगी मेरे बच्चे के इर्द-गिर्द घूमती है।'
घर में बेघर हुए नकुल
बिग बॉस 20 के घर में 16 कंटेस्टेंट ने एंट्री की है। वहीं, घर से रोहेद खान और ईशा रिखी बाहर हो गए हैं। ऐसे में बीते दिनों रीति तिवारी भी मिड एविक्शन का शिकार हुईं। शो से अमन गांधी और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट नकुल धुल (मिट्ठू डॉन) भी बाहर हो चुके हैं। अब घर में उनके अलावा मैरी कॉम, माही विज, कनिका मान, आम्रपाली दुबे, खुशी दुबे, अरिश्फा खान, कुशल तंवर उर्फ गुल्लू, तन्मय सिंह उर्फ ScoutOp, रैपर यंग DSA (हर्ष विजय माचरे), 'पंचायत' फेम आसिफ खान, काजी तौकीर, उदिति सिंह , मनीष गोयल बचे हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री