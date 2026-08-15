Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिग बॉस 20 में आने की खबर पर आया ललित मोदी का रिएक्शन, बोले- अगली बार से पहले...

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

ललित मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर खूब वायरल हो रही थी कि वह बिग बॉस 20 में आ सकते हैं। लेकिन इस खबर के वायरल होते ही ललित का रिएक्शन आ गया और जानें उन्होंने क्या कहा।

lalit modi
ललित मोदी ने बिग बॉस 20 को लेकर क्या कहा

सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस अपने 20वें सीजन के साथ वापस आ रहा है। जबसे शो की अनाउंसमेंट हुई है तबसे कंटेस्टेंट्स को लेकर काफी नाम सामने आ रहे हैं। अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थीं कि ललित मोदी भी इस शो में आ सकते हैं। इस खबर के वायरल होते ही ललित ने तुरंत इस पर रिएक्ट करते हुए सच बताया है।

ललित मोदी ने क्या कहा

ललित ने एक्स पर लिखा, ‘फेक न्यूज। पीरियड...मुझे बिग बॉस 20 के लिए अप्रोच नहीं किया गया है। मैं बिग बॉस 20 में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं और ना ही मेरा कोई इरादा है। हैरान हूं कि कैसे एक बनाई गई स्टोरी को न्यूज बना दिया गया है बिना उस इंसान से पूछे जिसके बारे में लिख रहे हैं।’

ये भी पढ़ें:लॉकअप-2 के सदस्य नहीं ले सकते बिग बॉस 20 में हिस्सा, क्यों? पामेला ने खोली पोल

ललित ने दी सबको वॉर्निंग

ललित ने फिर लीगल नोटिस भी अटैच्ड किया है और गलत खबरें देने वाले अकाउंट्स और पब्लिकेशन्स को वॉर्निंग दी है। उन्होंने लिखा, अगली बार से कुछ भी पब्लिश करने से पहले एक बार वैरिफाय करें।

लीगल नोटिस में क्या लिखा है

ललित के वकील ने लीगल नोटिस में लिखा है, ‘हमारे क्लाइंट क्लीयर करना चाहते हैं कि उनको लेकर जो खबर है कि वह बिग बॉस 20 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो गलत है। हमारे क्लाइंट को शो के प्रोड्यूसर्स या टीम के किसी भी मेंबर ने अप्रोच नहीं किया है। हमारे क्लाइंट को शो में पार्टिसिपेट करने का इरादा भी नहीं है।’

ये भी पढ़ें:ऐसा होगा बिग बॉस 20 का फॉर्मेट, जोड़ी में होगी कंटेस्टेंट की एंट्री

बिग बॉस 20 कबसे हो रहा शुरू

बिग बॉस 20 की बात करें तो यह शो अगले महीने से शुरू होने वाला है। अभी कन्फर्म कंटेस्टेंट्स की लिस्ट नहीं आई है। लेकिन यह जरूर है कि इस बार शो का कॉन्सेप्ट काफी अलग है।

इससे पहले सलमान ने शो का पहला ट्रेलर रिलीज किया था जिसमें वह बताते हैं कि इस बार एक ट्विस्ट है। इसमें एक एक्स्ट्रा जीवन दान होगा कंटेस्टेंट्स के लिए। शो 6 सितंबर से शुरू होगा जियो हॉटस्टार और कलर्स पर।

ये भी पढ़ें:आया गया ‘बिग बॉस 20’ का प्रोमो, इस दिन से शुरू होगा सलमान खान का रिएलिटी शो

इन कंटेस्टेंट्स के नाम आ रहे सामने

ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि निया शर्मा, अर्जुन बिजलानी, करण पटेल और जन्नत जुबैर इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ना तो इन स्टार्स ने और ना ही शो के मेकर्स ने इसे कन्फर्म किया है।

फैंस इस सीजन के लिए काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि काफी समय से फैंस इस नए सीजन का इंतजार कर रहे थे। पिछले 20 सीजन से इस शो को काफी पसंद किया जा रहा है और बीच में कई सेलेब्स आए शो को होस्ट करने के लिए, लेकिन सलमान की जगह कोई नहीं ले पाता है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Salman Khan Bigg Boss 20

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।