बिग बॉस 20 में आने की खबर पर आया ललित मोदी का रिएक्शन, बोले- अगली बार से पहले...
ललित मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर खूब वायरल हो रही थी कि वह बिग बॉस 20 में आ सकते हैं। लेकिन इस खबर के वायरल होते ही ललित का रिएक्शन आ गया और जानें उन्होंने क्या कहा।
सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस अपने 20वें सीजन के साथ वापस आ रहा है। जबसे शो की अनाउंसमेंट हुई है तबसे कंटेस्टेंट्स को लेकर काफी नाम सामने आ रहे हैं। अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थीं कि ललित मोदी भी इस शो में आ सकते हैं। इस खबर के वायरल होते ही ललित ने तुरंत इस पर रिएक्ट करते हुए सच बताया है।
ललित मोदी ने क्या कहा
ललित ने एक्स पर लिखा, ‘फेक न्यूज। पीरियड...मुझे बिग बॉस 20 के लिए अप्रोच नहीं किया गया है। मैं बिग बॉस 20 में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं और ना ही मेरा कोई इरादा है। हैरान हूं कि कैसे एक बनाई गई स्टोरी को न्यूज बना दिया गया है बिना उस इंसान से पूछे जिसके बारे में लिख रहे हैं।’
ललित ने दी सबको वॉर्निंग
ललित ने फिर लीगल नोटिस भी अटैच्ड किया है और गलत खबरें देने वाले अकाउंट्स और पब्लिकेशन्स को वॉर्निंग दी है। उन्होंने लिखा, अगली बार से कुछ भी पब्लिश करने से पहले एक बार वैरिफाय करें।
लीगल नोटिस में क्या लिखा है
ललित के वकील ने लीगल नोटिस में लिखा है, ‘हमारे क्लाइंट क्लीयर करना चाहते हैं कि उनको लेकर जो खबर है कि वह बिग बॉस 20 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो गलत है। हमारे क्लाइंट को शो के प्रोड्यूसर्स या टीम के किसी भी मेंबर ने अप्रोच नहीं किया है। हमारे क्लाइंट को शो में पार्टिसिपेट करने का इरादा भी नहीं है।’
बिग बॉस 20 कबसे हो रहा शुरू
बिग बॉस 20 की बात करें तो यह शो अगले महीने से शुरू होने वाला है। अभी कन्फर्म कंटेस्टेंट्स की लिस्ट नहीं आई है। लेकिन यह जरूर है कि इस बार शो का कॉन्सेप्ट काफी अलग है।
इससे पहले सलमान ने शो का पहला ट्रेलर रिलीज किया था जिसमें वह बताते हैं कि इस बार एक ट्विस्ट है। इसमें एक एक्स्ट्रा जीवन दान होगा कंटेस्टेंट्स के लिए। शो 6 सितंबर से शुरू होगा जियो हॉटस्टार और कलर्स पर।
इन कंटेस्टेंट्स के नाम आ रहे सामने
ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि निया शर्मा, अर्जुन बिजलानी, करण पटेल और जन्नत जुबैर इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ना तो इन स्टार्स ने और ना ही शो के मेकर्स ने इसे कन्फर्म किया है।
फैंस इस सीजन के लिए काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि काफी समय से फैंस इस नए सीजन का इंतजार कर रहे थे। पिछले 20 सीजन से इस शो को काफी पसंद किया जा रहा है और बीच में कई सेलेब्स आए शो को होस्ट करने के लिए, लेकिन सलमान की जगह कोई नहीं ले पाता है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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