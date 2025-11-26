कुमार सानू संग अफेयर के बारे में बिग बॉस में बात करने पर कुनिका बोलीं- मेरा एजेंडा...

संक्षेप: कुनिका सदानंद ने बिग बॉस 19 में कुमार सानू संग अफेयर पर काफी बातें की हैं। अब शो से बाहर आने के बाद कुनिका ने इस पर चुप्पी तोड़ दी है और कहा कि उन्हें इस पर अफसोस नहीं है।

बिग बॉस 19 से कुनिका सदानंद का सफर खत्म हो गया है। शो से बाहर आने के बाद वह अब शो को लेकर उनके एक्सपीरियंस के बारे में खुलकर बात कर रही हैं। शो में कुनिका ने सिंगर कुमार सानू के साथ अपने रिलेशन के बारे में भी बात की थी जिसको लेकर बाहर काफी चर्चा भी रही। अब कुनिका ने बताया कि उन्हें इस पर कोई पछतावा नहीं है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्यों कि शो में कुमार सानू को लेकर बात स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नीलम, गौरव और फरहाना से नॉर्मली बात कर रही थी। मेरा जो मकसद था वो था दूसरे कंटेस्टेंट्स को बाउंड्रीज के बारे में बताना, ज्यादा किसी से एक्सपेक्ट ना करना। ये इंटेन्शनल नहीं था, मेरा एजेंडा किसी को नीचा दिखाना नहीं था। रही बात मेरे रिलेशनशिप की तो वो अपने समय पर सही थे। मैं ऐसी सिचुएशन में थी मेंटली जहां मैंने वो एक्सपीरियंस किया।’

काफी कुछ झेला है वहीं जूम को दिए इंटरव्यू में कुनिका ने कुमार सानू के साथ रिलेशन को लेकर बात की थी। उन्होंने कहा था, 'कुमार सानू जी और बाकी लोगों के साथ मेरे अन्य रिश्तों के बारे में, कभी-कभी मुझे दुख होता है कि काश वे अब मेरे साथ होते, क्योंकि मैं विकसित हो चुकी हूं। मैंने अपनी लाइफ में काफी कुछ झेला है जैसे बचपन के दुख, पर्सनल ट्रॉमा, टूटी शादी और फिर मुंबई में स्ट्रगल। सारी उथल-पुथल मेरे अंदर थी और उस हालत में, मेरे रिश्ते उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण रहे होंगे... मुझे अपनी जिंदगी में किसी बात का पछतावा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं।'

कुनिका ने बताया था कि जब कुमार सानू शादीशुदा थे तब उनके साथ एक्ट्रेस का अफेयर था। कुनिका ने सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि दोनों 6 साल तक रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसे हमेशा प्राइवेट रखा सिंगर के परिवार और बच्चों के लिए। कुनिका ने यह भी बताया था कि जब सिंगर की पत्नी को इस रिलेशन के बारे में पता चला था तो उन्होंने हॉकी स्टिक से उनकी कार तोड़ दी थी।