बिग बॉस छोड़ने की धमकी से इंस्टैंट एविक्शन तक, 5 मौके जब में सलमान ने खोया आपा
बिग बॉस हाउस में बहुत कम ही मौके रहे हैं, जब सलमान खान अपना आपा खो बैठे हैं। तो चलिए आज रिकॉल करते हैं उन पलों को, जब सलमान खान का गुस्सा आसमान छू गया।
बिग बॉस 20 में सलमान खान ने गुल्लू और स्काउट की जमकर क्लास लगाई है। लव के बारे में निजी बातें करने के लिए गुल्लू और स्काउट को सलमान खान ने लताड़ा है। कंबल के भीतर खुसफुसाकर दोनों के बात करने की क्लिप लीक करके सलमान खान ने दोनों को एक्सपोज कर दिया है। यह पूरा एक्शन एक तरफ दर्शकों का मनोरंजन करेगा, वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस 20 के इस वीकेंड की टीआरपी को रॉकेट की रफ्तार से बढ़ाने वाला है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब सलमान खान का इस शो में पारा चढ़ा है। चलिए जानते हैं कि बिग बॉस की हिस्ट्री में सलमान खान को किन 5 मौकों पर भयंकर गुस्सा आया है, और उसका नतीजा क्या रहा।
1.कलर्स को दे डाली थी चेतावनी
बात बिग बॉस सीजन 10 की है जब प्रियंका जग्गा ने मनु पंजाबी की गुजर चुकी मां और लोपमुद्रा राव के बारे में भद्दी बातें कही थीं। सलमान खान ने जब इस बारे में उनसे जवाब मांगा तो उन्होंने उलटा सलमान खान से ही बदतमीजी करना शुरू कर दिया। सलमान खान का पारा चढ़ गया और उन्होंने उसी वक्त प्रियंका जग्गा को शो से बाहर कर दिया था। उन्होंने कलर्स टीवी को भी चेतावनी दी, कि अगर प्रियंका दोबारा इस चैनल पर नजर आईं, तो वह इस शो और चैनल के साथ काम नहीं करेंगे।
2. धक्के मारकर बाहर करवाया
यह किस्सा है बिग बॉस सीजन 10 का। कंटेस्टेंट स्वामी ओम ने बानी जे की मां के बारे में भद्दी टिप्पणी की थी। वह इतने पर ही नहीं रुके। एक टास्क के दौरान उन्होंने एक कटोरी में भरकर अपना ही पेशाब बानी और रोहन मेहरा पर फेंक दिया। सलमान ने स्वामी ओम से बाबा का तमगा छीनते हुए उन्हें तुरंत बाहर निकलने को कहा। जब वह नहीं माने तो भाईजान ने अंदर सिक्योरिटी गार्ड भेजकर उन्हें शो से बाहर करवाया था।
3. खानी पड़ गईं नींद की गोलियां
बिग बॉस सीजन 11 में जब जुबैर ने अपने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और फीमेल कंटेस्टेंट से गलत बातें कह दीं, तो सलमान खान भड़क गए। उन्होंने जुबैर से कहा- औकात दिखानी है ना तुझे? तुझे कुत्ता ना बना दिया तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। जुबैर एविक्ट हो गए लेकिन उनकी जिंदगी इसके बाद वैसी नहीं रही। वह नींद की गोलियां लेने लगे, डिप्रेशन में चले गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था।
4. होस्टिंग छोड़ने की दी धमकी
सलमान खान को बिग बॉस 7 में कुशाल कंडन का बाकी खिलाड़ियों बदतमीजी करना और दीवार फांदकर भागना जरा भी रास नहीं आया था। उन्होंने साफ कहा था कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो वह अगले सीजन से यह शो होस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद मेकर्स को बिग बॉस की गाइडलाइन्स और नियम कायदे काफी सख्त करने पड़े थे।
5. हद में रहने की दी चेतावनी
सलमान खान को जिन खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा गुस्सा आया है, उस लिस्ट में ईमाम सिद्दीकी का भी नाम है। ईमाम ने शो में बार-बार सलमान खान की बातों को अनसुना किया था, लेकिन फिर वीकेंड का वार में तो हद ही हो गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने ही शाहरुख खान को स्टार बनाया है। सलमान खान की बात के बीच में उन्होंने 'टाइम आउट' का इशारा किया तो सलमान का पारा चढ़ गया। उन्होंने कहा, "डोंट ट्राय दिस विद मी ईमाम।" सलमान ने ईमाम को जमकर लताड़ा था।
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