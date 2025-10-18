Bigg Boss TVR Report card: सलमान खान के शो को साउथ के स्टार ने पछाड़ा, जानें कौन टॉप पर
संक्षेप: बिग बॉस के सभी भाषा के टीवीआर रेटिंग की लिस्ट आ गई है और इस लिस्ट में सलमान खान के शो को पछाड़ते हुए जो शो नंबर पर आया है उसके बारे में जानकर आप चौंक जाओगे।
बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसे काफी पसंद किया जाता है। बिग बॉस के कई अलग-अलग भाषा में शोज आते हैं और सभी को काफी पसंद किया जाता है। इन शोज को कई सुपरस्टार्स होस्ट करते हैं अलग-अलग चैनल पर। अब इन शोज की टीवीआर रेटिंग आई है यानि कि टेलीविजन व्यूवर्शिप रेटिंग।
क्या है रेटिंग और कौन नंबर 1
टीवी आर रेटिंग के बारे में बता दें कि यह एक निश्चित समय पर किसी एक शो या चैनल को देखने वाले दर्शकों के प्रतिशत को देखता है। इस रेटिंग के अनुसार बिग बॉस मलायालम सीजन 7 टॉप पर है 12.1 रेटिंग के साथ। इस शो को मोहनलाल होस्ट करते हैं।
बाकी शोज की रेटिंग
बिग बॉस तेलुगु 9 की 11.1 रेटिंग है। इस शो को नागार्जुन होस्ट करते हैं। इसके बाद आता है बिग बॉस कन्नड़ सीजन 12 जिसकी 7.4 रेटिंग है वीकडेज में और 10.9 वीकेंड पर। इस शो को किच्चा सुदीप होस्ट करते हैं।
बिग बॉस तमिल सीजन 9 के 3-4 करोड़ व्यूवर्स हैं और उसकी टीवीआर 5.61 है तमिल टीवी हाउस के द्वारा। तमिल वर्जन को विजय सेतुपति होस्ट करते हैं। इसके बाद आता है बिग बॉस 19 जिसकी रेटिंग इस हफ्ते 1.1 से 1.3 हो गई है और वीकेंड पर 1.8 रेटिंग।
वीकेंड पर इनकी क्लास लगाएंगे सलमान
बिग बॉस 19 की बात करें तो इस शनिवार के वीकेंड का वार में सलमान खान कई कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाने वाले हैं जिसमें अमाल मलिक, शहबाज और मालती चहर की क्लास लगाने वाले हैं।
