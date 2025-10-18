Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss TVR Report Card Bigg Boss Hindi Tamil Telugu versions Know Which Has Highest Rating
Bigg Boss TVR Report card: सलमान खान के शो को साउथ के स्टार ने पछाड़ा, जानें कौन टॉप पर

Bigg Boss TVR Report card: सलमान खान के शो को साउथ के स्टार ने पछाड़ा, जानें कौन टॉप पर

संक्षेप: बिग बॉस के सभी भाषा के टीवीआर रेटिंग की लिस्ट आ गई है और इस लिस्ट में सलमान खान के शो को पछाड़ते हुए जो शो नंबर पर आया है उसके बारे में जानकर आप चौंक जाओगे।

Sat, 18 Oct 2025 04:17 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसे काफी पसंद किया जाता है। बिग बॉस के कई अलग-अलग भाषा में शोज आते हैं और सभी को काफी पसंद किया जाता है। इन शोज को कई सुपरस्टार्स होस्ट करते हैं अलग-अलग चैनल पर। अब इन शोज की टीवीआर रेटिंग आई है यानि कि टेलीविजन व्यूवर्शिप रेटिंग।

क्या है रेटिंग और कौन नंबर 1

टीवी आर रेटिंग के बारे में बता दें कि यह एक निश्चित समय पर किसी एक शो या चैनल को देखने वाले दर्शकों के प्रतिशत को देखता है। इस रेटिंग के अनुसार बिग बॉस मलायालम सीजन 7 टॉप पर है 12.1 रेटिंग के साथ। इस शो को मोहनलाल होस्ट करते हैं।

बाकी शोज की रेटिंग

बिग बॉस तेलुगु 9 की 11.1 रेटिंग है। इस शो को नागार्जुन होस्ट करते हैं। इसके बाद आता है बिग बॉस कन्नड़ सीजन 12 जिसकी 7.4 रेटिंग है वीकडेज में और 10.9 वीकेंड पर। इस शो को किच्चा सुदीप होस्ट करते हैं।

बिग बॉस तमिल सीजन 9 के 3-4 करोड़ व्यूवर्स हैं और उसकी टीवीआर 5.61 है तमिल टीवी हाउस के द्वारा। तमिल वर्जन को विजय सेतुपति होस्ट करते हैं। इसके बाद आता है बिग बॉस 19 जिसकी रेटिंग इस हफ्ते 1.1 से 1.3 हो गई है और वीकेंड पर 1.8 रेटिंग।

वीकेंड पर इनकी क्लास लगाएंगे सलमान

बिग बॉस 19 की बात करें तो इस शनिवार के वीकेंड का वार में सलमान खान कई कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाने वाले हैं जिसमें अमाल मलिक, शहबाज और मालती चहर की क्लास लगाने वाले हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Bigg Boss 19 Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।