तान्या मित्तल पर आया ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ की इस कंटेस्टेंट का दिल, बोलीं- छाई हुई है
Bigg Boss 19 Tanya Mittal: ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ की फलक नाज ने ‘बिग बॉस 19’ की तान्या मित्तल की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि लड़की एंटरटेनर है।
'बिग बॉस 19' में तान्या मित्तल का जलवा देखते ही बन रहा है। सोशल मीडिया क्रिएटर तान्या अपनी बेबाक नेचर, मजबूत पर्सनैलिटी और एंटरटेनिंग अंदाज के लिए लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में टेलीविजन एक्ट्रेस फलक नाज ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर तान्या की जमकर तारीफ की है।
क्या बोलीं फलक नाज?
फलक नाज ने अपने वीडियो में कहा, "एंटरटेनर तो है भाई लड़की! रील्स पे सिर्फ तान्या मित्तल छाई हुई है! मुझे ये सीजन से एक ही नाम पता है और वो है तान्या मित्तल!" यह वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और फैंस भी फलक की बात से एग्री कर रहे हैं।
गौहर खान ने भी की तारीफ
फिर फलक नाज ने ही नहीं गौहर खान ने भी तान्या मित्तल की तारीफ की है। गौहर खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा, ‘जल्दी से घर आ जाऊंगी मैं, तीन महीने में…हा हा हा हा…लाइन ऑफ द सीजन। आप इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। हा हा हा। क्यूट।’
तान्या की ‘बिग बॉस’ जर्नी
‘बिग बॉस’ हाउस में एंट्री के बाद से ही तान्या की हर हरकत सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। वायरल मीम्स से लेकर इंस्टाग्राम रील्स तक, तान्या के क्लिप्स हर जगह छाए हुए हैं, जिससे वे इस सीजन की सबसे ज्यादा चर्चित कंटेस्टेंट बन गई हैं।
ट्रोलिंग
जबकि कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वह जब से घर के अंदर आई हैं तब से एक के बाद एक झूठ बोल रही हैं। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि वह ओवर एक्टिंग करती हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।