Bigg Boss 20: वीकेंड का वार में उठेगा यह मुद्दा? झगड़े में यंग और अरिश्फा ने पार की हदें
बिग बॉस 20 के नए प्रोमो वीडियो में देखा जा सकता है कि यंग और अरिश्फा एक बार फिर झगड़े में हदें पार करते नजर आ रहे हैं।
बिग बॉस 20 में अरिश्फा और यंग का झगड़ा एक लेवल और ऊपर जाता दिखाई पड़ा। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि गार्डन एरिया में यंग डीएसए और अरिश्फा खान एक दूसरे पर आरोपों की बरसात करते दिखे। जहां एक तरफ अरिश्फा ने यंग की एजुकेशन पर सवाल उठा दिए, वहीं दूसरी तरफ यंग भी अरिश्फा पर तंज कसने से नहीं चूके। अपनी जिंदगी का स्ट्रगल और मुश्किलों से गुजर कर आए यंग ने कहा- बिस्किट पानी में डुबाकर खा, तभी तुझे समझ में आएगा कि चीजें कैसी होती हैं।
यंग-अरिश्फा के बीच तगड़ी टक्कर
सोफा पर बैठे स्काउट बीच में मजे लेते दिखे और कहा- तेरा फेवरिट क्या था? तो अरिश्फा ने उन्हें टोका- तुम्हें ज्यादा जरूरत है स्काउट। उधर स्मोकिंग एरिया से यंग डीएसए ने कहा- कुछ भी साइंटिफिक तो बात कर। कुछ तो लॉजिकल बात कर। अरिश्फा ने पलटवार करते हुए कहा- पढ़ाई, मेकअप, हाइट सब पर जाऊंगी मैं। इस पर यंग का पारा चढ़ गया और बोले- आ गई पढ़ाई पर। यह तो मेरा फेवरिट टॉपिक है। यंग बाहर आए और अरिश्फा से बोले- एजुकेशन मिनिस्टर तेरे पहचान वाले हैं क्या, बार-बार एजुकेशन पर जाती है।
हाइट शेमिंग कर रहे हैं यंग डीएसए
इस पर अरिश्फा मेकअप वाला मुद्दा उठाती दिखीं और बोलीं कि मैं तो मेकअप पर बोलूंगी। अच्छा है ना कि मेकअप करती हूं, यह मेरा टैलेंट है। जिंदगी भर करूंगी। यंग बोले- अपने दिमाग को भी करा ना थोड़ा मेकअप, अच्छा रहेगा। यंग डीएसए को गुस्सा आ गया तो उन्होंने कहा- तू हमारी वजह से बिक रही है यहां, हम तेरी वजह से नहीं बिक रहे हैं समझ में आ रहा है। बाद में अरिश्फा बाकी सदस्यों के सामने इमोशनल होती दिखीं और उन्होंने कहा- चार इंच हील, इनडायरेक्टली तो आप हाइट शेमिंग कर रहे हो ना। जाहिर है कि इस झगड़े में काफी हदें पार हुई हैं, लेकिन अब देखना यह है कि क्या वीकेंड का वार में यह मुद्दा उठाया जाएगा या नहीं।
'हां, मैं मेकअप करती हूं और उसमें..'
अरिश्फा ने कहा- हां, मैं मेकअप करती हूं, और उसमें कुछ बुराई नहीं है, मेरा काम है मेकअप करना। मैं उसी से कमा रही हूं, मेरा घर उसी से चलता है। बता दें कि यंग डीएसए और अरिश्फा खान के बीच झगड़े की शुरुआत नॉमिनेशन्स टास्क के दौरान हुई थी जब गुस्से में अरिश्फा ने आम्रपाली को बच्चे बेचने वाली कह दिया। यंग, जो कि आम्रपाली के ग्रुप में हैं, उन्होंने अरिश्फा को रोका और इस तरह आम्रपाली के साथ अरिश्फा का झगड़ा यंग डीएसए की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग