गुल्लू-स्काउट ही नहीं, लव को भी पड़ी डांट, सलमान के सवाल पर हुई बोलती बंद
सलमान खान ने वीकेंड का वार में सिर्फ लव और गुल्लू को ही नहीं लताड़ा। उन्होंने लव गिल को भी रियलिटी चेक दिया और समझाया कि कैसे उन्होंने मौका देखकर 'लव डे' वाली बात का मुद्दा बनाया।
सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 20' का इस हफ्ते का 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार रहा है। एक तरफ जहां सलमान खान ने कंबल के अंदर लव के बारे में आपत्तिजनक बातें करने के लिए स्काउट और गुल्लू को लताड़ा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने लव गिल को भी इस मुद्दे पर छोड़ा नहीं। लव गिल ने काजी तौकीर से जुड़े 'लव डे' वाले विवाद पर सलमान खान के सवालों का सामना किया। सलमान खान ने काजी के विवादित कमेंट करने के बाद लव ने जिस तरह से रिएक्ट किया, उसके लिए भी उन्हें लताड़ा।
मौका देखकर लव गिल ने उठाया मुद्दा
सलमान खान ने उस रोज हुई सभी घटनाओं का पूरा सीक्वेंस दर्शकों को बताते हुए कहा कि जब काजी ने शुरू में कमेंट किया तब लव ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। सलमान खान ने कहा कि बाद में लव ने जिस चीज का मुद्दा बना दिया, वह खुद उस वक्त खामोश रही थीं। सलमान खान ने बताया कि काजी ने जिस वक्त यह बात कही थी, उस वक्त लव डांस करती दिखाई पड़ी थीं। जब बाद में दूसरे घरवालों ने यह मुद्दा उठाया और लोगों ने इस बारे में बातें करना शुरू किया, तब लव ने स्टैंड लिया और फिर वह बहस में शामिल हो गईं।
सलमान ने उठाया अप्रोच पर सवाल
सलमान खान ने इस पूरी बात को हाइलाइट करते हुए बताया कि अगर उन्हें वाकई काजी की बात का बुरा लगा था, तो उन्हें उसी वक्त ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। सलमान खान ने पूछा, "अगर तुम्हें बुरा लगना था, तो तभी लगना चाहिए था। बाद में तुमने इतना रिएक्ट क्यों किया?" बिग बॉस 20 में बॉलीवुड के भाईजान ने दर्शकों के साथ-साथ घरवालों का भी इस बात की तरफ ध्यान खींचा कि लव ने बहुत स्मार्टली उस वक्त रिएक्ट किया, जब काजी की कही बात घरवालों के बीच चर्चा का विषय बन गई। सलमान खान ने काजी को भी इस बात के लिए समझाया।
लव ने खुद कुबूल कर ली गलती
सलमान खान ने लव से पूछा- क्या आपने पहली बार इस घर में ही यह टर्म सुना था? लव ने मना किया जिसके बाद सलमान खान ने कहा- आपने खुद यह शब्द उस दिन कहा था। आप खुद भी इस शब्द के साथ एन्जॉय करती नजर आई थीं। सलमान खान की बात पर लव की बोलती बंद हो गई। लेकिन जब वह सफाई देने की कोशिश करने लगीं तो सलमान ने कहा- ठीक है गलती मेरी ही है। लेकिन सलमान के यह बोलते ही लव बैकफुट पर आ गईं और अपनी गलती मानते हुए माफी मांग ली। आपने रिएक्ट किया तो बहुत बाद में किया। वहीं जब सलमान खान ने इन बातों के लिए काजी को समझाया।
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