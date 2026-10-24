Bigg Boss 20: वीकेंड का वार में गर्लफ्रेंड काशवी को देख उड़ेंगे स्कॉट के होश, लव गिल की हरकतों पर लगाएंगी फटकार

आज वीकेंड का वार की कमान सलमान की जगह रोहित शेट्टी संभालेंगे। यही नहीं वो आज घरवालों की जमकर क्लास लगाएंगे। वहीं, 'बिग बॉस 20' में एक बड़ा धमाका होने वाला है। स्कॉट की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं।

Bigg Boss 20: जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी का फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 20' को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है। सलमान खान होस्टेड ये शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, कंटेस्टेंट का असली गेम सामने आ रहा है। शो को लेकर लगातार नई अपडेट्स भी सामने आ रही है। ऐसे में अब हर किसी को आज के वीकेंड का वार बेसब्री से इंतजार है। आज वीकेंड का वार की कमान सलमान की जगह रोहित शेट्टी संभालेंगे। यही नहीं वो आज घरवालों की जमकर क्लास लगाएंगे। वहीं, 'बिग बॉस 20' में एक बड़ा धमाका होने वाला है। स्कॉट की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। वीकेंड का वार में एक ऐसे शख्स की एंट्री होने वाली है, जिसे देखकर स्कॉट और लव गिल के होश उड़ने वाले हैं।

शो पर होगी स्काउट की गर्लफ्रेंड की एंट्री 'बिग बॉस 20' वीकेंड का वार को लेकर एक खबर सामने आ रही है। Livefeed Updates की एक्स रिपोर्ट के अनुसार, शो पर स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी की एंट्री होगी। वह स्काउट ओपी को आईना तो दिखाएंगी ही, साथ ही उनकी और लव गिल की बढ़ती नजदीकियों पर भी बात करेंगी। यही नहीं खबर ये भी है कि वो काशवी, लव गिल को भी फटकारती हुई नजर आ सकती हैं।

"मुझे पता है कि ये आप नहीं हो, लेकिन..." मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 'बिग बॉस 20' में स्काउट ओपी को देख काशवी भावुक हो गईं। उन्होंने स्काउट ओपी और लव गिल के बॉन्ड पर सवाल किया। रोहित शेट्टी ने भी क्लियर करते हुए स्काउट से कहा कि काशवी यहां पर कोई ड्रामा करने नहीं आई हैं, बल्कि उसकी गेम को सही दिशा देने आई है। वहीं, काशवी इमोशनल होकर स्कॉट से कहती हैं, "मुझे पता है कि ये आप नहीं हो। लेकिन अब आपका बचाव करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है।" खबरों की मानें तो काशवी ने लव गिल से भी सवाल किया कि क्या वह अपने भाई के साथ भी ऐसे ही रहती हैं। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है।

स्काउट और लव के रिश्ते पर उठाया सवाल इसके बाद रोहित शेट्टी लव और स्काउट के रिश्ते पर बात करते हुए उन्हें इशारों-इशारों में कहते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। रोहित कहते हैं, 'एक चीज जो बहुत गलत लग रही है। सलमान भाई ने हिंट देने की कोशिश की थी फिर वो रुक गए। आप लोग जब क्लोज आते हो एक तरफ जब आप लेटे हो वो आपके पैर दबा रहा है। उसके बाद में कंबल आ जाता है। कंबल के अंदर हाथ दब रहे हैं दब रहे हैं ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। आप स्काउट को बोलते हो कि जरा पीछे दबा दे और फिर जब वो दबाना शुरू करता है तब आप आह आह की आवाज निकालते हो, वो ठीक नहीं लग रहा है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तुम समझ रहे हो न।'