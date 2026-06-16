Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bigg Boss 20 : कौन हैं सैंटी शर्मा, जिनके नाम को लेकर हो रही चर्चा, सलमान खान के शो में ले सकते हैं एंट्री

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

बिग बॉस 20 की शुरुआत कुछ महीनें बाद होने वाली है और उससे पहले एक नाम हाल ही में काफी चर्चा में आ रहा है जो है सैंटी शर्मा। जानें अब कौन हैं सैंटी शर्मा।

Bigg Boss 20 : कौन हैं सैंटी शर्मा, जिनके नाम को लेकर हो रही चर्चा, सलमान खान के शो में ले सकते हैं एंट्री

बिग बॉस 20 शुरू होने वाला है और हाल ही में एक सेलिब्रिटी जिसका नाम शो में शामिल होने के लिए आ रहा है वो हैं रैपर सैंटी शर्मा। सैंटी का नाम सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हाल ही में वह तब चर्चा में आए जब उन्होंने कॉकरोच जंता पार्टी को लेकर कमेंट किया था।

जानें कौन हैं सैंटी शर्मा

वैसे तो अभी सैंटी या मेकर्स ने खुद इस बारे में कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वह शो का हिस्सा हो सकते हैं। अब जबसे उनका नाम चर्चा में आया है तबसे लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। उनका नाम भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर कौंन हैं सैंटी शर्मा।

ये भी पढ़ें:‘बिग बॉस 20’ की शूटिंग कब से शुरू करेंगे सलमान, कौन है पहला कन्फर्म कंटेस्टेट?

हिप हॉप स्टाइल से हुए फेमस

सैंटी शर्मा का रियल नाम गणेश शर्मा है। वह रैपर, सिंगर और लिरिसिस्ट हैं। वह मध्यप्रदेश से हैं। उन्होंने अपने हिप हॉप गानों से म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना ली है और सोशल मीडिया पर भी छाए रहते हैं।

हाउसफुल 5 से किया बॉलीवुड डेब्यू

सैंटी ने कुछ समय पहले फिल्म हाउसफुल 5 से बॉलीवुड डेब्यू किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2016 में गाने सुनी सुनी सदको से की थी। इसे उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया था जो है सैंटी शर्मा ऑफिशियल। उनके इस गाने को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था।

ये भी पढ़ें:'बिग बॉस' में तनीषा मुखर्जी को सपोर्ट करने इस वजह से नहीं आए थे अजय-काजोल

करियर की शुरुआत कैसे की

इसके बाद साल 2017 में उन्होंने उड़ान रैप ट्रैक रिलीज किया जो काफी हिट था। उन्होंने कई साल बतौर सोलो आर्टिस्ट काम किया है और कोशिश मेरी, द वैलेंटाइन सॉन्ग जैसे गानें रिलीज किए हैं अपने चैनल पर।

साल 2019 में उन्होंने फिर कमर्शियल म्यूजिक में एंट्री ली और पीता दारू गाना रिलीज किया। उन्होंने फिर ब्लैक हार्ट रिलीज किया जिसे काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। साल 2020 में फिर उन्होंने सोलो एल्बम रिबॉर्न रिलीज किया। इस एल्बम में 7 गाने थे।

ये भी पढ़ें:बिग बॉस का वो सदस्य जिसने शो में सरेआम किया था पेशाब,सलमान को बताया था ISI एजेंट

कॉकरोच जंता पार्टी को लेकर किया था कमेंट

वहीं हाल ही में सैंटी तब काफी चर्चा में आए जब उन्होंने कॉकरोच जंता पार्टी को लेकर कमेंट किया और वो काफी वायरल हुआ था। उन्होंने इसे इंटरनेट ड्रामा बताया था और यंग यूजर्स को उन पर आंख बंद करके भरोसा करने से मना किया था।

बिग बॉस 20 कबसे होगा शुरू

बिग बॉस 20 की बात करें तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यह 21 सितंबर से शुरू होगा। शो को सलमान खान ही होस्ट करेंगे। कई टीवी सेलेब्स को शो के लिए अप्रोच किया जा रहा है तो देखते हैं आगे और किनके नाम सामने आते हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
bigg boss Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।