Bigg Boss 20: मोहित चौहान ने गाया पिता सलीमा की फिल्म का गाना, सुनते ही रोने लगे सलमान खान
प्रोमो में सलमान खान दिवाली सेलिब्रेशन के लिए मोहित का स्टेज पर स्वागत करते दिखाई देते हैं। मोहित 'तुम से ही' गाना गाते हुए स्टेज पर एंट्री लेते हैं। इसके बाद सिंगर, सलमान से गले मिलते हैं।
Bigg Boss 20: सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' हमेशा ही दर्शकों का फेवरेट रहा है। इस शो को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। जैसे-जैसे यह शो आगे बढ़ रहा है, इसमें नए ट्विस्ट और जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। यही नहीं, दर्शकों का असली चेहरा भी अब सामने आता नजर आ रहा है। शो से अब तक कई कंटेस्टेंट्स बाहर हो चुके हैं। इस बीच शो में दिवाली का जश्न भी मनाया जाएगा, जो इस बार खास होने वाला है।
'बिग बॉस 20' में पहुंचे मोहित चौहान
'बिग बॉस 20' का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें दिवाली की रौनक बढ़ाने मशहूर सिंगर मोहित चौहान पहुंचे हैं। मोहित ने शो पर कई शानदार गाने गाए और अपनी सुरीली आवाज से समां बांध दिया। कंटेस्टेंट्स ने भी उनके गानों को खूब एंजॉय किया। हालांकि, उनकी एक खास परफॉर्मेंस ने सलमान खान को भावुक कर दिया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े।
मोहित का गाना सुन क्यों रो पड़े सलमान
दरअसल, प्रोमो में सलमान खान दिवाली सेलिब्रेशन के लिए मोहित का स्टेज पर स्वागत करते दिखाई देते हैं। मोहित 'तुम से ही' गाना गाते हुए स्टेज पर एंट्री लेते हैं। इसके बाद सिंगर, सलमान से गले मिलते हैं। इस दौरान सलमान उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं, 'आपके गाने बहुत सूदिंग होते हैं।' इसके बाद मोहित सलमान से उनके पिता सलीम खान का लिखा गाना 'मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता...' गाने की गुजारिश करते हैं। पिता का े गाना सुनते ही सलमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिर्फ सलमान ही नहीं, बल्कि शो के दूसरे कंटेस्टेंट भी इस खास पल को देखकर भावुक हो जाते हैं। शो का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
घर में बचे अब ये कंटेस्टेंट
'बिग बॉस 20' के घर में 16 कंटेस्टेंट ने एंट्री की है। वहीं, घर से रोहेद खान, ईशा रिखी, रीति तिवारी, अमन गांधी, वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट नकुल धुल (मिट्ठू डॉन), मैरी कॉम बाहर हो गई हैं। वहीं, इस वीक 'पंचायत' फेम आसिफ खान भी घर से बेघर हो गए हैं। अब घर में उनके अलावा माही विज, कनिका मान, आम्रपाली दुबे, अरिश्फा खान, कुशल तंवर उर्फ गुल्लू, तन्मय सिंह उर्फ ScoutOp, रैपर यंग DSA (हर्ष विजय माचरे), काजी तौकीर, उदिति सिंह , मनीष गोयल बचे हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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