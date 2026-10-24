Bigg Boss 20: रोहित शेट्टी ने माही गिल के गेम प्लान का किया पर्दाफाश, बोले- सलमान जिसकी तारीफ...
वीकेंड का वार की कमान सलमान की जगह रोहित शेट्टी संभालेंगे। रोहित आज घरवालों की जमकर क्लास लगाएंगे। आज रोहित, माही विज के गेम से पर्दा उठाने वाले हैं, जिसे सुनकर सभी घरवाले शॉक्ड रह जाते हैं।
Bigg Boss 20: सलमान खान होस्टेड फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 20' दर्शकों का फेवरेट बना हुआ है। जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी का ये फेमस शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, कंटेस्टेंट का असली गेम सामने आ रहा है। शो को लेकर लगातार नई अपडेट्स भी सामने आ रही है। वहीं, दर्शकों को आज के वीकेंड का वार का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस वीक के वीकेंड का वार की कमान सलमान की जगह रोहित शेट्टी संभालेंगे। रोहित आज घरवालों की जमकर क्लास लगाएंगे। आज रोहित, माही विज के गेम से पर्दा उठाने वाले हैं, जिसे सुनकर सभी घरवाले शॉक्ड रह जाते हैं।
आपका स्टैंड नजर नहीं आ रहा है
'बिग बॉस 20' वीकेंड का वार का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में रोहित शेट्टी, माही विज से उनके गेम और काजी तौकीर संग रिश्ते पर बात करते हैं। रोहित शेट्टी कहते हैं, 'माही आप एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो। नकुल के वक्त भी आपने जिस तरह से स्टैंड लिया, उसे हम सभी ने देखा। लेकिन अब आपका स्टैंड नजर नहीं आ रहा है। क्या दिख रहा है पता है, शुरुआत हुई यंग के साथ दोस्ती हुई, भाई (सलमान) ने इनकी भी क्लास ली। तो हमने देखा आपकी और काजी की दोस्ती हो गई। इसे बाद काजी की क्लास लगी, इसके बाद गुल्लू और कनिका की तारीफ हुई आप उनकी दोस्त बन गईं।'
आपका ग्राफ गिर रहा है
इस पर माही कहती हैं, 'मैं तो अभी भी काजी की ही दोस्त हूं।' रोहित शेट्टी माही की बात को काटते हुए कहते हैं, 'जो दिख रहा है वो सही नहीं जा रहा है। आपके साथ एक जो एक प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं आपका ग्राफ गिर रहा है।' जिस वक्त रोहित ये बात कह रहे थे कनिका, माही पर हंसती नजर आ रही थीं। क्योंकि कनिका ने सेम यही बात गुल्लू से पहले ही कही थी कि जिसकी तारीफ होती है माही उससे दोस्ती करती हैं।
घर में बचे हैं कंटेस्टेंट
बिग बॉस 20 के घर में 16 कंटेस्टेंट ने एंट्री की है। वहीं, घर से रोहेद खान और ईशा रिखी बाहर हो गए हैं। ऐसे में बीते दिनों रीति तिवारी भी मिड एविक्शन का शिकार हुईं। शो से अमन गांधी और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट नकुल धुल (मिट्ठू डॉन) भी बाहर हो चुके हैं। अब घर में उनके अलावा मैरी कॉम, माही विज, कनिका मान, आम्रपाली दुबे, खुशी दुबे, अरिश्फा खान, कुशल तंवर उर्फ गुल्लू, तन्मय सिंह उर्फ ScoutOp, रैपर यंग DSA (हर्ष विजय माचरे), 'पंचायत' फेम आसिफ खान, काजी तौकीर, उदिति सिंह , मनीष गोयल बचे हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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