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Bigg Boss 20: अरिश्फा ने बदले के लिए पार की सारी हदें, भड़कीं माही विज बोलीं - यही है तुम्हारी परवरिश?

By Priti Kushwaha
लाइव हिन्दुस्तान
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शो से अमन गांधी को बाहर का दिया गया है। इसी बीच शो का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसने सभी घरवालों को हैरान कर दिया। प्रोमो अरिश्फा खान सारी हदें पार करती नजर आ रही हैं।

rivalry and fights between Arishfa Khan, Kanika Mann, and Mahhi Vij
अरिश्फा ने बदले के लिए पार की सारी हदें

Bigg Boss 20: टीवी का फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 20' सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ये शो अपने कंटेंट की वजह से हमेशा खबरों में रहता है। इस शो को शुरू हुए अब काफी वक्त बीत चुका है। शो से अब तक कई कई कंटेस्टेंट बाहर हो चुके हैं। ऐसे में कल का वीकेंड का वार काफी शानदार रहा। एक तरफ जहां, सलमान खान ने कई कंटेस्टेंट की क्लास लगाई, तो कई की तारीफ की। वहीं, शो से अमन गांधी को बाहर का दिया गया है। इसी बीच शो का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसने सभी घरवालों को हैरान कर दिया। प्रोमो अरिश्फा खान सारी हदें पार करती नजर आ रही हैं।

अरिश्फा खान ने पार की सारी हदें

'बिग बॉस 20' का नया प्रोमो जारी कर दिया गया है। इस प्रोमो में अरिश्फा खान पूरी तरह से बदले के मूड में नजर आ रही हैं। हाल ही में टास्क के दौरान कनिका और कुछ घरवालों ने अरिश्फा की एक लाइफ छीन ली थी। इसी वजह से पूरी तरह से भड़की हुई नजर आ रही हैं। बार-बार उन्हें ये कहते सुना जा रहा है कि वो अब घरवालों का जीना हराम कर देंगे। ऐसे में अरिश्फा ने जिस तरह से बदला लिया उससे घरवाले काफी नाराज नजर आ रहे हैं।

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अरिश्फा ने किया बिस्तर गीला

प्रोमो में देख सकते हैं कि अरिश्फा खान बदला लेने के चक्कर में कनिका मान, माही विज और गुल्लू के बिस्तर पर पानी डालकर उसे पूरी तरह से गीला कर देती हैं। इसके बाद जैसे की कनिका अंदर जाती है वो देखती हैं कि उनका बेड पूरी तरह से गीला होता है। ऐसे में अरिश्फा चिल्लाते हुए बाहर आती हैं और पूछती हैं कि ये हरकत किसने की। इस पर अरिश्फा अपना हाथ उठाकर कहती हैं कि मैंने, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी लाइफ छीनी है, इसलिए मैंने ऐसा किया।

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माही ने उठाया अरिश्फा की परवरिश पर सवाल

अरिश्फा की इस हरकत पर पर कनिका के साथ माही विज भी जमकर चिल्लाती नजर आईं। माही ने अरिश्फा की परवरिश तक पर सवाल उठाया। वहीं, कनिका ने कहा कि वो गेम था, गेम को गेम की तरह लो अगर हिम्मत है तो। अरिश्फा यहीं तक नहीं रुकी, वो कैमरे के सामने आकर बोलती है कि सबका जीना हराम कर दूंगी देखना। शो का प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के भी रिएक्शन आ रहे हैं।

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घर में बेघर हुए नकुल

बिग बॉस 20 के घर में 16 कंटेस्टेंट ने एंट्री की है। वहीं, घर से रोहेद खान और ईशा रिखी बाहर हो गए हैं। ऐसे में बीते दिनों रीति तिवारी भी मिड एविक्शन का शिकार हुईं। शो से अमन गांधी और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट नकुल धुल (मिट्ठू डॉन) भी बाहर हो चुके हैं। अब घर में उनके अलावा मैरी कॉम, माही विज, कनिका मान, आम्रपाली दुबे, खुशी दुबे, अरिश्फा खान, कुशल तंवर उर्फ गुल्लू, तन्मय सिंह उर्फ ScoutOp, रैपर यंग DSA (हर्ष विजय माचरे), 'पंचायत' फेम आसिफ खान, फैजल खान, काजी तौकीर, उदिति सिंह , मनीष गोयल बचे हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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