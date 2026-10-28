Bigg Boss 20: माही विज के खिलाफ हुए घरवाले! कैप्टेंसी से उतारने के लिए बनाया प्लान, बोले- 'इन्हें दोबारा नहीं देखना...'
इस बार कैप्टेंसी की कमान माही विज के हाथ आई है। कैप्टन बनते ही माही का रंग ही बदल गया। माही को ये बदला रूप घरवालों को हजम नहीं हो रहा है। ऐसे में अब शो का नया प्रोमो जारी किया गया है।
Bigg Boss 20: सलमान खान होस्टेड कॉन्ट्रोवर्शियल रिएलिटी शो 'बिग बॉस 20' इस वक्त दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। ये शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, कंटेस्टेंट का गेम और भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। शो से अब तक कई कंटेस्टेंट्स बाहर हो चुके हैं। इस बार वीकेंड का वार भी काफी धमाकेदार रहा है। शो पर कई कंटेस्टेंट्स को जमकर सुनाया गया तो कईयों की तारीफ भी हुई। ऐसे में इस बार कैप्टेंसी की कमान माही विज के हाथ आई है। कैप्टन बनते ही माही का रंग ही बदल गया। माही को ये बदला रूप घरवालों को हजम नहीं हो रहा है। ऐसे में अब शो का नया प्रोमो जारी किया गया है। इस प्रोमो में माही की कैप्टेंसी खतरे में नजर आ रही है।
खतरे में है माही की कैप्टेंसी
'बिग बॉस 20' का नया प्रोमो जारी किया गया है। इस प्रोमो में बिग बॉस घरवालों से कहते हैं कि अगर आप माही को दोबारा कैप्टन बनने का मौका देते हैं कि अगर वो माही विज की कैप्टेंसी से खुश नहीं हैं तो अभी भी उनके पास पूरा मौका है उन्हें हटाने का। इसके लिए आपको 2 और X का बटन दिया गया है, जो चाहते हैं कि माही कैप्टन बनीं रहें वो 2 दबाएं और जो ऐसा नहीं चाहते हैं वो X।
माही को खिलाफ हुए ये घरवाले
माही के खिलाफ सबसे पहले आम्रपाली दुबे हुईं। उन्होंने कहा, 'कैप्टन बनने के बाद तो और भी सर पर चढ़ रही हैं।' आम्रपाली के अलावा उदिती, कनिका, गुल्लू ने बोला। वहीं, स्काउट और यंग डीएसए ने माही का साथ दिया। अब आज देखना होगा कि बिग बॉस क्या फैसला लेते हैं।
घर में बचे अब ये कंटेस्टेंट
बिग बॉस 20 के घर में 16 कंटेस्टेंट ने एंट्री की है। वहीं, घर से रोहेद खान और ईशा रिखी बाहर हो गए हैं। ऐसे में बीते दिनों रीति तिवारी भी मिड एविक्शन का शिकार हुईं। शो से अमन गांधी और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट नकुल धुल (मिट्ठू डॉन) भी बाहर हो चुके हैं। वहीं, शो से मैरी कॉम बाहर हो गई हैं। अब घर में उनके अलावा माही विज, कनिका मान, आम्रपाली दुबे, खुशी दुबे, अरिश्फा खान, कुशल तंवर उर्फ गुल्लू, तन्मय सिंह उर्फ ScoutOp, रैपर यंग DSA (हर्ष विजय माचरे), 'पंचायत' फेम आसिफ खान, काजी तौकीर, उदिति सिंह , मनीष गोयल बचे हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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