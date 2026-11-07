Bigg Boss 20 ने रचा इतिहास! 60 दिनों में कर डाला ऐसा काम जो 19 सीजन में नहीं हुआ, खुशी में सलमान खान ने काटा केक
सलमान खान शो की सफलता का जश्न मनाने के लिए 'बिग बॉस 20' के सेट पर पहुंचे। उन्होंने एक मल्टी-टियर केक काटा और प्यार व सपोर्ट के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया।
Bigg Boss 20: सलमान खान होस्टेड कॉन्ट्रोवर्शियल रिएलिटी शो 'बिग बॉस 20' जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। इस शो को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। यही नहीं ये शो पूरी तरह से दर्शकों के दिमाग पर कब्जा किए हुए हैं। शो को लेकर लगातार नई अपडेट्स सामने आ रही है। जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है, कंटेस्टेंट का गेम और भी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। ऐसे में अब 'बिग बॉस 20' ने इतिहास रच दिया है, जिसकी खुशी में सलमान ने बिग बॉस के सेट पर केक काटा। आइए जानते हैं क्या?
बिग बॉस 20 ने किया 100 करोड़ वॉच आवर्स का आंकड़ा पार
दरअसल, 'बिग बॉस 20' ने 60 दिनों में इतिहास रच दिया है। सलमान खान के शो ने 60 दिनों से भी कम समय में जियो हॉटस्पॉट (JioHotstar) पर 100 करोड़ घंटे का वॉच टाइम पार कर लिया है। यह इस फ्रेंचाइजी का पहला सीजन बन गया है, जिसने 100 करोड़ वॉच-टाइम घंटे का आंकड़ा पार कर लिया है। शो ने सिर्फ 60 दिनों में यह मुकाम हासिल किया है। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि इस फ्रेंचाइजी को पूरे 20 साल हो गए हैं।
वोट देने वाले फैंस की संख्या में भी हुआ इजाफा
जियोस्टार (JioStar) के अनुसार, बिग बॉस के इस सीजन यानी 20 को 350 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं, जो पिछले सीजन के मुकाबले 71 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। वहीं, वोट देने वाले फैंस की संख्या में भी 48 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। भारत ही नहीं विदेश में भी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। जबकि लगातार यूके, कनाडा और सिंगापुर में जियो हॉटस्टार के टॉप 5 टाइटल्स में यह शुरुआत से ही शामिल रहा है। जी हॉटस्टार और कलर्स टीवी ने इस उपलब्धि को मुमकिन बनाने के लिए दर्शकों का शुक्रिया अदा किया। इस खास पल को शेयर करते हुए चैनल ने लिखा, "भारत ने देखा, भारत ने प्यार दिया! आपके इस प्यार का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे।"
सेट पर काटा केक
सलमान खान शो की सफलता का जश्न मनाने के लिए 'बिग बॉस 20' के सेट पर पहुंचे। उन्होंने 100 करोड़ वॉच आवर्स का माइलस्टोन पूरा होने पर एक मल्टी-टियर केक काटा और प्यार व सपोर्ट के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। लेकिन उनके केक कटिंग का तरीका बेहद ही अनोखा था। ऐसा लगा कि जैसे सलमान से जबरदस्ती केक कट कराया गया और उनका ऐसा करने का जरा भी मन नहीं था। लुक की बात करें तो इस दौरान सलमान ब्लैक टीशर्ट और ब्लू जींस में नजर आए।
यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स
सलमान खान के इस वीडियो पर यूजर्स के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, 'खूबसूरत केक, लेकिन इतनी रुडनेस।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'केक कटिंग है या केक कत्ल।' एक तीसरा लिखता है, 'एहसान।' एक ने लिखा, 'केक ऐसा है जैसे मुझे बनाया ही क्यों।' एक ने लिखा, 'वाट लगा दी केक की।' एक ने तो ये तक कह दिया कि 'भाई का मूड ऑफ है।'
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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