Bigg Boss 20: लव गिल ने फाइनली स्काउट संग अपने रिश्ते पर लगाई मुहर, घरवाले ही नहीं सलमान खान भी हुए शॉक्ड!
'बिग बॉस 20' वीकेंड का वार में शो पर दिवाली के मौके पर कई सिंगर्स पहुंचे और उन्होंने दर्शकों को ही नहीं, बल्कि कंटेस्टेंट संग सलमान खान को भी खूब एंटरटेन किया।
Bigg Boss 20: सलमान खान का पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' इस वक्त काफी सुर्खियों में बना हुआ है। ये शो हमेशा से ही दर्शकों का फेवरेट रहा है। जैसे-जैसे यह शो आगे बढ़ रहा है, इसमें नए ट्विस्ट और जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। यही नहीं, जीत को लेकर कंटेस्टेंट न सिर्फ आपस में भिड़ते नजर आ रहे, बल्कि उनके असली चेहरा भी अब दिखने शुरू हो गए हैं। शो से अब तक कई कंटेस्टेट्स बाहर हो चुके हैं। इस बीच शो में दिवाली का जश्न भी मनाया गया, जो इस बार खास रहा। इस वीकेंड का वार में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। लव गिल ने स्काउट संग अपने रिश्ते को फाइनल नाम दे दिया है।
वीकेंड का वार और दिवाली के मौके पर पहुंचे ये सितारे
'बिग बॉस 20' वीकेंड का वार काफी धमाकेदार रहा। इस बार शो पर दिवाली की धूम मची रही। 'बिग बॉस 20' शो पर दिवाली के मौके पर कई सिंगर्स पहुंचे और उन्होंने दर्शकों को ही नहीं, बल्कि कंटेस्टेंट संग सलमान खान को भी खूब एंटरटेन किया। शो पर मोहित चौहान, हार्डी संधु, स्टैंड-अप कॉमेडियन गौरव गुप्ता, करण जौहर और जैस्मीन सैंडलस पहुंची, जिन्होंने समां बांध दिया।
लव गिल ने फाइनली स्काउट संग अपने रिश्ते पर लगाई मुहर
ऐसे में लव गिल और स्काउट ओपी एक बार फिर से अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियों में आए हैं। ददरसअल, 'बिग बॉस 20' का एक नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में लव गिल कहती हैं, 'एक फैस्टिवल और निकला है राखी का। मैं एक बहन के तौर पर तुझे अपना ये (ब्रेस्लेट) देना चाहती हूं। दुनिया कुछ भी कहे हमारे बारे में, लेकिन मुझे सब कुछ पता है तेरे बारे में। तो हम लोगों की सोच नहीं बदल सकते हैं। मुझे तेरे पर यकीन है और मुझे तुम पर गर्व है।' लव और स्काउट का ये प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर फैंस के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं।
घर में बचे अब ये कंटेस्टेंट
'बिग बॉस 20' के घर में 16 कंटेस्टेंट ने एंट्री की है। वहीं, घर से रोहेद खान, ईशा रिखी, रीति तिवारी, अमन गांधी, वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट नकुल धुल (मिट्ठू डॉन), मैरी कॉम बाहर हो गई हैं। वहीं, इस वीक 'पंचायत' फेम आसिफ खान भी घर से बेघर हो गए हैं। अब घर में उनके अलावा माही विज, कनिका मान, आम्रपाली दुबे, अरिश्फा खान, कुशल तंवर उर्फ गुल्लू, तन्मय सिंह उर्फ ScoutOp, रैपर यंग DSA (हर्ष विजय माचरे), काजी तौकीर, उदिति सिंह , मनीष गोयल बचे हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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