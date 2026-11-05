Bigg Boss 20 में मचा बवाल, बर्तन धोने को लेकर स्काउट और काजी के बीच हाथापाई तक पहुंची बात
'बिग बॉस 20' कंटेस्टेंट काजी तौकीर और स्काउट ओपी के बीच जमकर झगड़ा हुआ। दरअसल, दोनों के बीच बर्तन धोने को लेकर बहस शुरू हुई जो बाद में हाथापाई तक पहुंच गई।
Bigg Boss 20: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान होस्टेड कॉन्ट्रोवर्शियल रिएलिटी शो 'बिग बॉस 20' इस वक्त दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। ये शो लगातार दर्शकों के दिमाग पर कब्जा किए हुए हैं। शो को लेकर लगातार नई अपडेट्स सामने आ रही है। जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है, कंटेस्टेंट का गेम और भी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। हालांकि, शो से अब तक कई कंटेस्टेंट्स बाहर हो चुके हैं। बीते दिनों घर के सभी कंटेस्टेंट्स के लिए उनके घर से मैसेज और तस्वीरें आई हैं, जिसे पाकर सभी काफी इमोशनल हो उठे। लेकिन इस मैसेज को पढ़ने वाला ही तय करेगा कि ये उस कंटेस्टेंट को मिले या नहीं। क्योंकि इसके लिए उसे अपनी एक लाइफ खोनी पड़ती है। हालांकि, ज्यादातर ने अपनी लाइफ देते हुए घरवालों को उनके परिवार से आए मैसेज दिए। इसी बीच अब घर में फिर से दो कंटेस्टेंट के बीच जमकर बवाल मचा है।
बर्तन धोने को लेकर घर में शुरू हुआ झगड़ा
'बिग बॉस 20' कंटेस्टेंट काजी तौकीर और स्काउट ओपी के बीच जमकर झगड़ा हुआ। दरअसल, दोनों के बीच बर्तन धोने को लेकर बहस शुरू हुई जो बाद में हाथापाई तक पहुंच गई। हालांकि, घरवालों ने बीच में आकर उन्हें रोका और बात को बढ़ने नहीं दिया। स्काउट ने अपने हिस्से के बर्तन नहीं धोए, जिसके बाद काजी ने अकेले ही दोनों के हिस्से के बर्तन धो दिए। स्काउट, काजी से कहते हैं कि अगर आप रात को तीन दिन से धो रहे है तो तुझे रोज एक घंटा क्यों लग रहा है। इस पर काजी कहते हैं कि भाई मैं भी ढाई घंटा मैंने भी धोया। इस पर स्काउट कहते हैं कि कौन सा ढाई घंटा धोया है।
काजी के कैरेक्टर पर बोले स्काउट
इस पर काजी कहते हैं कि अगर तू रात की ड्यूटी सुबह करेगा तो ऐसा होगा ही होगा। इस पर स्काउट भड़कते हुए कहते हैं अगर मैं बिस्तर पर बैठ गया तो कोई मेरे से काम नहीं करा सकता। ऐसे में स्काउट ने काजी पर कमेंट करते हुए कैरेक्टर शब्द का यूज किया, जिसे सुनने के बाद वो भड़क जाते हैं। वो कहते हैं और कहते हैं औकात की क्या बात कर रहा है जापानी गुड़िया एक फूंक मारकर तेरे बाल स्ट्रेट कर दूंगा। ऐसी ही बातों के साथ दोनों का झगड़ा बढ़ता चला गया और धक्का-मुक्की और गाली-गलौज शुरू हो गई। लेकिन दोनों के बीच घरवालों ने आकर बात को संभाल लिया। आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि इनका झगड़ा किस हद तक बढ़ता है।
घर में बचे अब ये कंटेस्टेंट
'बिग बॉस 20' के घर में 16 कंटेस्टेंट ने एंट्री की है। वहीं, घर से रोहेद खान, ईशा रिखी, रीति तिवारी, अमन गांधी, वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट नकुल धुल (मिट्ठू डॉन), मैरी कॉम बाहर हो गई हैं। वहीं, इस वीक 'पंचायत' फेम आसिफ खान भी घर से बेघर हो गए हैं। अब घर में उनके अलावा माही विज, कनिका मान, आम्रपाली दुबे, अरिश्फा खान, कुशल तंवर उर्फ गुल्लू, तन्मय सिंह उर्फ ScoutOp, रैपर यंग DSA (हर्ष विजय माचरे), काजी तौकीर, उदिति सिंह , मनीष गोयल बचे हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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