पूरे कांड के बाद अकेले में हुईं गुल्लू और स्काउट की बातें, जानिए किसको कितना है पछतावा?
सलमान खान और घरवालों से डांट खाने के बाद जब गुल्लू और स्काउट अकेले में मिले तो दोनों ने इस पूरी घटना पर बात की। जानिए इस पूरी सिचुएशन को लेकर किसने क्या कहा।
बिग बॉस 20 के रविवार के एपिसोड में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। स्काउट और गुल्लू को लव के बारे में घटिया बातें करने के लिए सलमान खान ने जमकर लताड़ा। सलमान खान के जाने के बाद बाकी घरवालों ने भी दोनों को जमकर खरी खोटी सुनाई। लेकिन ज्यादातर वक्त गुल्लू अपनी गलती मानते और स्काउट दूसरों के सामने अपनी सफाई देने की कोशिश करते नजर आए। सलमान खान ने भी कहा कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दोनों को अपनी गलती का अहसास है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वाकई दोनों को अपनी गलती का अहसास नहीं है? चलिए जानते हैं कि इस पूरे हंगामे के बाद जब स्काउट और गुल्लू अकेले में मिले, तब उनकी क्या बातें हुईं।
अकेले में हुईं दोनों की क्या बातें?
जब गुल्लू और स्काउट अकेले में मिले, तब भी स्काउट पूरे वक्त अपनी सफाई देने की कोशिश करते दिखाई पड़े। वहीं गुल्लू ने कहा, "एक बात तो साफ है कि हमारी गलती हो गई है। मैं और तू कुछ बोलने लायक नहीं हैं। इसमें सफाई देने का कोई फायदा नहीं है। वो मुझसे भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं भी इसमें क्या बोलूं? मैं तो उनसे कह रहा हूं कि गलती करी है हमने। पूरी पूरी गलती है हमारी।" गुल्लू की बात सुनने के बाद स्काउट ने कहा- लेकिन सर ने जो बोला, वो बात सहन नहीं करूंगा भाई मैं। इस पर गुल्लू ने कहा- देख सबके सवाल हैं, और जवाब कुछ है ही नहीं कहने के लिए। ना तेरे पास, ना मेरे पास।
अपनी बात पर अड़े रहे स्काउट ओपी
जहां एक तरफ गुल्लू बार-बार स्काउट को यह समझाने की कोशिश करते दिखाई पड़े कि उन्हें सफाई देने की बजाए गलती मान लेनी चाहिए, वहीं स्काउट ने फिर कहा, "मैंने लव को तो कहीं पर भी गाली नहीं दी। मैं 100 बार बोल रहा हूं यह बात।" इधर यह सब चल रहा था, और उधर लव की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें मेडिकल रूम में बुला लिया गया। स्काउट ने कहा कि वह शो छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि वह इस तरह शो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक शो इस तरह जारी रखने का कोई मतलब नहीं है।
यंग डीएसए ने कहा- कुछ तो शर्म करो
जिस वक्त लव को लेकर मेडिकल रूम में जाया जा रहा था, तब यंग इकलौते लड़के थे जो उनकी मदद कर रहे थे। इस पर वह चिल्लाए और कहा- कुछ तो शर्म कर लो। मदद तो कर दो। लड़की लोग लेकर जा रही हैं उसे। जहां एक तरफ गुल्लू लव की मदद करने के लिए उठे और उन्हें मेडिकल रूम तक पहुंचाया, वहीं दूसरी तरफ लव जस ते तस बैठे रहे और बाद में उसी बिस्तर पर लेटकर रोने लगे। उन्हें समझ में नहीं आया कि इस सिचुएशन को किस तरह मैनेज करें। आम्रपाली मेडिकल रूम में लव के साथ गईं और उनकी मौजूदगी में उनका हेल्थ चेकअप किया गया।
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