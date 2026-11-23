Bigg Boss 20 में हुआ बड़ा धमाका, कम वोटों की वजह से नहीं, इस वजह से बीच शो से वॉकआउट कर गया ये कंटेस्टेंट
'बिग बॉस 20' से एक कंटेस्टेंट का सफर खत्म हो गया है। लेकिन इसकी वजह कम वोट नहीं, बल्कि कुछ और ही वजह बनी। ऐसे में अब शो को इसके टॉप 10 कंटेस्टेंट मिल गए हैं।
Bigg Boss 20: जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी का फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 20' को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है। सलमान खान होस्टेड ये शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, कंटेस्टेंट का असली गेम सामने आ रहा है। शो को लेकर लगातार नई अपडेट्स भी सामने आ रही है। ऐसे में बीते दिनों यानी रविवार का वीकेंड का वार काफी जबरदस्त रहा। शो पर एक तरफ जहां सलमान खान ने कंटेस्टेंट की क्लास लगाई तो वहीं, दूसरी तरफ कुछ कंटेस्टेंट के गेम की तारीफ भी की। वहीं, 'बिग बॉस 20' से एक कंटेस्टेंट का सफर खत्म हो गया है। लेकिन इसकी वजह कम वोट नहीं, बल्कि कुछ और ही वजह बनी। ऐसे में अब शो को इसके टॉप 10 कंटेस्टेंट मिल गए हैं। आइए जानते हैं कौन है वो कंटेस्टेंट?
इस वजह से घर से बेघर हुए मनीष गोयल
'बिग बॉस 20' से बीते दिनों किसी और का नहीं बल्कि शो में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाले मनीष गोयल घर से बेघर हो गए हैं। शो से मनीष का एविक्शन कम वोटों की वजह से नहीं, बल्कि उनके पैर में लगी चोट की वजह से हुआ है। मेडिकल कारणों से उन्होंने खुद ही शो छोड़ने का फैसला किया और उनके शो छोड़ने के चलते वो कंटेस्टेंट बच गया, जिसे सबसे कम वोट मिले थे। बता दें कि शो पर मनीष की एंट्री नकुल ढुल के साथ हुई थी। नकुल बिग बॉस हाउस में 48 घंटे भी पूरे नहीं कर सके थे और गुल्लू के साथ हुई हाथापाई के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया था।
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काजी संग था खास रिश्ता
बता दें कि शो में मनीष गोयल अपने शांत स्वभाव के चलते काफी पसंद किए जा रहे थे। वहीं, घर में उनका काजी तौकीर संग खास बॉन्ड देखने को मिला। हालांकि, बीते दिनों एक नॉमिनेशन टास्क के दौरान काजी और मनीष के बीच काफी झगड़ा हुआ था। मनीष ने यहां तक कहा कि वो फिर कभी काजी से बात नहीं करेंगे। हालांकि, बाद में उनके बीच फिर से दोस्ती हुई।
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बिग बॉस 20 को मिले टॉप 10 कंटेस्टेंट
बिग बॉस 20 के घर में 16 कंटेस्टेंट ने एंट्री की है। वहीं, घर से रोहेद खान, मैरी कॉम, ईशा रिखी, रीति तिवारी जो भी मिड एविक्शन का शिकार हुईं। शो से अमन गांधी और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट नकुल धुल (मिट्ठू डॉन) के बाद 'पंचायत' फेम आसिफ खान भी शो से बाहर हुए।वहीं, अब मनीष गोयल भी आउट हो गए हैं। वहीं, अब शो में माही विज, कनिका मान, आम्रपाली दुबे, अरिश्फा खान, कुशल तंवर उर्फ गुल्लू, लव गिल, तन्मय सिंह उर्फ ScoutOp, रैपर यंग DSA (हर्ष विजय माचरे), , काजी तौकीर, उदिति सिंह बचे हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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