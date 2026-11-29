लव के एविक्शन के बाद बिलख-बिलख कर रोए स्काउट, कनिका ने गले लगाकर समझाया
लव गिल का एविक्शन पूरे घर को हिलाकर रख गया है। घरवालों के बीच चीजें तेजी से बदल रही हैं। जानिए एविक्शन के बाद घर में क्या कुछ बदल गया।
बिग बॉस 20 में लव गिल के एविक्शन के बाद चीजें काफी तेजी से बदल रही हैं। गुल्लू और स्काउट की पोल खोलकर बिग बॉस ने वो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, जिसके बाद घर की जड़ें हिल गई हैं। सलमान खान ने 'वीकेंड का वार' एपिसोड में स्काउट-गुल्लू और लव-कनिका को जमकर लताड़ा। इसके बाद रविवार की सुबह खबर आई कि लव गिल एविक्ट हो गई हैं। जिसके बाद बिग बॉस हाउस में घरवालों के बीच समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ स्काउट बुरी तरह टूट गए हैं और दूसरी तरफ कनिका और गुल्लू भी इमोशनल होते नजर आ रहे हैं।
कनिका ने गले लगाकर समझाया
बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिग बॉस तक ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि स्काउट को डेन्यूब एरिया में रोते हुए देखा जा सकता है। वह समझ रहे हैं कि वह दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं और जो कुछ हुआ है, उसका उनकी इमेज पर पॉजिटिव असर तो नहीं पड़ेगा। स्काउट को बिलखता देखकर कनिका ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने उसे गले लगाया क्योंकि वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे। गुल्लू भी क्योंकि इस पूरे मामले में शामिल थे, तो उन्होंने भी अपने दिल की बात कही।
लव से माफी मांगना चाहते थे गुल्लू
गुल्लू ने कहा कि वीकेंड का वार एपिसोड के बाद वह लव गिल से बात करना चाहते थे। अपने शब्दों के लिए वह उससे माफी मांगना चाहते थे। भले ही वह उन्हें माफ न करतीं। कनिका और गुल्लू ने अपनी बातचीत में यह भी डिसकस किया कि कैसे सबके मना करने के बावजूद वो लव के साथ वक्त बिताते रहे, जबकि उन्हें पता था कि इसकी वजह से कनिका का गेम खराब हो जाएगा। गुल्लू ने कहा कि लोगों ने जान बूझकर लव का बहाना लेकर उनके और कनिका के बीच फासले लाने की कोशिश की है। एक तरफ यह सब चल रहा है, और दूसरी तरफ बाकी घरवालों के बीच भी चीजें बदल रही हैं।
काजी, माही और यंग का रिएक्शन
काजी और माही इस बात से खुश नहीं हैं कि कनिका जाकर स्काउट को शांत करवा रही हैं और उसे पुचकार रही हैं। काजी और माही को लगता है कि स्काउट को अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि वह अपनी गलतियों का अहसास कर सके और समझ सके कि उसने लव के साथ कितना गलत किया है। आम्रपाली ने माना कि लव के एविक्शन ने उन्हें भावनात्मक रूप से बहुत डिस्टर्ब कर दिया है, लेकिन अगली सुबह जब उनका पसंदीदा गाना बजा, तो सब भुलाकर वह आगे बढ़ती नजर आईं। ऐसा लगा नहीं कि वह लव को मिस कर रही हैं। वहीं यंग डीएसए का कहना है कि उन्हें तो घर में कभी लव की मौजूदगी महसूस ही नहीं हुई है। तो उन्हें खास फर्क नहीं पड़ता है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग