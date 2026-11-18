'बिग बॉस 20' को लंबा खींचने की फिराक में मेकर्स? बीच में फंसा सलमान खान वाला पेंच!
अगर आपको भी बिग बॉस का यह सीजन पसंद आ रहा है, तो संभव है कि जल्द ही आपके लिए एक गुड न्यूज आ जाए। खबर है कि मेकर्स इसे एक्सटेंड करने पर विचार कर रहे हैं।
सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस' को कई बार एक्सटेंड किया गया है। खासकर तब, जब शो की टीआरपी अच्छी आ रही होती है। इस बार भी खबर है कि टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो कुछ हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ, तो फिनाले की तारीख भी आगे बढ़ाई जाएगी। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कहना है कि अभी यह सिर्फ एक प्रस्ताव भर है, और इस पर मुहर लगाने से पहले मेकर्स को सलमान खान के शूटिंग शेड्यूल पर भी विचार करना होगा।
क्यों चल रही है आगे बढ़ाने की चर्चा?
पहले खबर थी कि सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 20 का फिनाले इसी साल 20 दिसंबर को किया जाएगा। लेकिन अब चर्चा है कि मेकर्स इसको 2 से 4 हफ्ते तक आगे बढ़ाने के बारे में विचार कर रहे हैं। मेकर्स ऑडियंस की तरफ से इस सीजन को मिल रहे पॉजिटिव रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने के बारे में विचार कर रहे हैं। मेकर्स को इस फैसले पर मुहर लगाने से पहले सलमान खान की डेट्स और बाकी तमाम चीजों पर गौर करना होगा। अगर यह फैसला पक्का होता है, तो फिर फिनाले की रिलीज डेट संभव है जनवरी में होगी।
कब तक आएगा इस पर अंतिम फैसला
रिपोर्ट के मुताबिक इस बारे में अंतिम फैसला शुक्रवार तक आने की उम्मीद है। सलमान खान की अवेलिबिलिटी शो एक्सटेंड किए जाने के बारे में अहम कारक साबित होगी। बता दें कि सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' की रिलीज नजदीक है, उसके बाद उनके अगले प्रोजेक्ट पर भी वह काम करेंगे, इसके अलावा उनके पिछले कमिटमेंट भी उन्हें मैनेज करने होंगे। देखना यह है कि क्या सलमान खान शो को 2-4 हफ्ते आगे खिसकाने की स्थिति में शूटिंग के लिए उपलब्ध होंगे या नहीं।
शो आगे खिसका तो बदल सकती हैं चीजें
बता दें कि इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि जब सलमान खान की गैरमौजूदगी में किसी और ने होस्टिंग की कमान संभाली है, लेकिन आखिर में फिनाले वाले दिन सलमान खान ही स्टेज पर होते हैं। अगर शूटिंग एक्सटेंड होती है, तो एक तरफ घरवालों को ज्यादा समय मिल जाएगा और चीजें बदलती नजर आएंगी, वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस को भी अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को जिताने के लिए रणनीतियां बनाने और उन्हें बदलने का मौका मिल सकता है। शो से जुड़े अन्य अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग