Bigg Boss 20: गुल्लू-यंग के बाद अब स्काउट और अरिश्फा के बीच हुई गंदी लड़ाई, 'सड़ा हुआ सेब' कहने पर मचा बवाल
ऐसे में अब बिग बॉस के घर में कैप्टेंसी टास्क हुआ। इस टास्क के दौरान घरवालों के बीच जमकर बवाल मचा। लेकिन स्काउट और अरिश्फा के बीच बात इतनी बढ़ गई कि घरवालों को बीच में आकर उन्हें रोकना पड़ा।
Bigg Boss 20 New Promo: सलमान खान होस्टेड कॉन्ट्रोवर्शियल रिएलिटी शो 'बिग बॉस 20' इस वक्त दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। ये शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, कंटेस्टेंट का गेम और भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। शो से अब तक कई कंटेस्टेंट्स बाहर हो चुके हैं। इस बार वीकेंड का वार भी काफी धमाकेदार रहा है। शो पर कई कंटेस्टेंट्स को जमकर सुनाया गया तो कईयों की तारीफ भी हुई। ऐसे में अब बिग बॉस के घर में कैप्टेंसी टास्क हुआ। इस टास्क के दौरान घरवालों के बीच जमकर बवाल मचा। लेकिन स्काउट और अरिश्फा के बीच बात इतनी बढ़ गई कि घरवालों को बीच में आकर उन्हें रोकना पड़ा। स्काउट ने जो हरकत की उसने सभी को हैरान कर दिया।
अरिश्फा और स्काउर के बीच हुआ बवाल
दरअसल, 'बिग बॉस 20' का नया प्रोमो सामने आया है। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि घर में कैप्टेंसी टास्क होगा। इसमें बिग बॉस घर वालों को कई तरह के शेप देंगे जिस पर नंबर लिखे हुए हैं। जैसे ही बिग बॉस उन शेप पर लिखे हुए नंबर बोलेंगे घरवालों को दौड़कर उस पर खड़ा होना है। जो उस शेप से बाहर हो गया वो आउट हो जाएगा। ऐसे में हर कोई खुद को सुरक्षित रखने के लिए पूरा जोर लगाता है और बाकियों को बाहर करने की।
स्काउट और अरिश्फा के बीच हुई बवाल
प्रोमो में आगे दिखाया गया है अरिश्फा खान और स्काउट ओपी के बीच कैप्टेंसी टास्क के दौरान दोनों के बीच तीखी झड़प हुई। बहस के दौरान स्काउट ने अरिश्फा को 'सड़े हुए सेब' कहा और चेतावनी दी कि उनमें भी काफी ताकत है। इसके जवाब में अरिश्फा ने आपा खो दिया और स्काउट को 'साइकोपैथ' और 'बदतमीज' कहा। लेकिन बात तब बिगड़ी जब स्काउट, अरिश्फा के बिल्कुल पास आकर उनसे लड़ने लगे। अगर बीच में काजी या बाकी लोग नहीं आते तो ऐसा लग रहा था कि उनके बीच हाथापाई की नौबत आ जाती।
घर में बचे अब ये कंटेस्टेंट
बिग बॉस 20 के घर में 16 कंटेस्टेंट ने एंट्री की है। वहीं, घर से रोहेद खान और ईशा रिखी बाहर हो गए हैं। ऐसे में बीते दिनों रीति तिवारी भी मिड एविक्शन का शिकार हुईं। शो से अमन गांधी और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट नकुल धुल (मिट्ठू डॉन) भी बाहर हो चुके हैं। वहीं, शो से मैरी कॉम बाहर हो गई हैं। अब घर में उनके अलावा माही विज, कनिका मान, आम्रपाली दुबे, खुशी दुबे, अरिश्फा खान, कुशल तंवर उर्फ गुल्लू, तन्मय सिंह उर्फ ScoutOp, रैपर यंग DSA (हर्ष विजय माचरे), 'पंचायत' फेम
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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