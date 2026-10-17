Bigg Boss 20: बिग बॉस के घर में चली प्यार की हवा, आम्रपाली दुबे बोलीं- अच्छा खासा सख्त लौंडा भी पिघल जाता है...
'बिग बॉस 20' में अब कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बीते एपिसोड में आम्रपाली दुबे ने ही नहीं, बल्कि स्काउट और यंग ने भी घर में दो लोगों के बीच बढ़ रही नजदीकियों को नोटिस किया।
Bigg Boss 20: 'बिग बॉस' न सिर्फ अपनी कॉन्ट्रोवर्सी के लिए बल्कि अपने लव एंगल के लिए भी जाना जाता है। 'बिग बॉस' के हर सीजन में एक न एक कपल जरूर ऐसा होता है, जिसे लेकर खूब चर्चा होती है। इस सीजन भी अब प्यार की हवा बहने लगी है। जी हां, 'बिग बॉस 20' में अब कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बीते एपिसोड में आम्रपाली दुबे ने ही नहीं, बल्कि स्काउट और यंग ने भी घर में दो लोगों के बीच बढ़ रही नजदीकियों को नोटिस किया। आइए जानते हैं कौन हैं वो?
स्काउट और यंग ने की कनिका-गुल्लू के रिश्ते पर बात
ये कपल कोई और नहीं, बल्कि कनिका मान और कुशल तंवर उर्फ गुल्लू हैं। दोनों की दोस्ती शुरू से ही शो में देखी जा रही है। 'बिग बॉस 20' के बीते एपिसोड में स्काउट और यंग को बात करते हुए कहते हैं क गुल्लू को कनिका से प्यार हो चुका है। इसके बाद वो कहते हैं कि लेकिन, कनिका उन्हें भाव नहीं दे रही हैं। दोनों ने इस पर भी बात की कि ऑडियंस शो में क्या देखना चाहती है। दोनों का लव एंगल कहां तक काम आएगा।
आम्रपाली ने गुल्लू से किय सीधा सवाल
आम्रपाली ने गुल्लू से पूछा कि क्या वो कनिका को प्यार करते हैं। इस पर गुल्लू ने साफ इनकार किया, लेकिन उनकी मुस्कुराहट कुछ और ही बता रही थी। आम्रपाली ने कहा कि तुम भले न बोलो लेकिन सबको दिख रहा है कि तुम कनिका को प्यार करते हो। आम्रपाली ने ये भी कहा कि तुम बताओ न बताओ मैंने ये बस बहुत देखा है। ये मेरा तजुर्बा बता रहा है। इस पर गुल्लू ने पूछा कि आपको ऐसा कैसे लगा। आम्रपाली ने कहा कि अच्छा खासा सख्त लौंडा भी जब प्यार में होता है तो वो पिघल जाता है। तुम जब कनिका से बात करते हो तो चेहरे का रंग ही अलग हो जाता है। सबको दिखता है कि तुम उसके साथ कुछ और दूसरों के कुछ नजर आते हो।
घर में बचे ये कंटेस्टेंट्स
बिग बॉस 20 के घर में 16 कंटेस्टेंट ने एंट्री की है। वहीं, घर से रोहेद खान और ईशा रिखी बाहर हो गए हैं। ऐसे में बीते दिनों रीति तिवारी भी मिड एविक्शन का शिकार हुईं। अब घर में उनके अलावा मैरी कॉम, माही विज, कनिका मान, आम्रपाली दुबे, खुशी दुबे, अरिश्फा खान, कुशल तंवर उर्फ गुल्लू, तन्मय सिंह उर्फ ScoutOp, रैपर यंग DSA (हर्ष विजय माचरे), 'पंचायत' फेम आसिफ खान, फैजल खान, काजी तौकीर, अमन गांधी, उदिति सिंह बचे हैं। वहीं, मनीष गोयल और नकुल धुल (मिट्ठू डॉन) की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी, लेकिन नकुल को बाहर कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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