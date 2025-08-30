Bigg Boss 19: सलमान ने की तारीफ, इमोशनल हुईं तान्या मित्तल, कुनिका के सामने बहाए आंसू
बिग बॉस 19 के पहले वीकेंड के वार पर सलामन खान ने तान्या मित्तल की तारीफ की। उन्होंने प्रणित से कहा कि तान्या पर जोक मारना सेफ है इसलिए आप उनपर ही जोक मारते हैं। सलमान ने जिस तरह तान्या का साइड लिया वो बहुत इमोशनल हो गईं।
सोशल मीडिया पर ट्रोल हुईं तान्या मित्तल को बिग बॉस 19 के पहले वीकेंड के वार पर सलमान खान से तारीफ मिली। सलमान खान ने तारीफ में कहा कि घर में लोग उन्हीं की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तान्या ने घर में सबको एंटरटेन किया है। तान्या को जब गौरव ने आग लगाने के लिए बर्नर दिया तब भी सलमान खान ने उनका पक्ष सामने रखा। तान्या पर जोक्स क्रैक करने के लिए सलमान खान ने प्रणित मोरे को भी सावधान किया। उन्होंने कहा कि तान्या सब सुन लेती हैं इसलिए आप उनपर ही जोक करते हैं। आप घर के बाकी सदस्यों के साथ ऐसा नहीं कर पाएंगे।
तान्या मित्तल हुईं इमोशनल
सलमान खान से मिले सपोर्ट और तारीफ के बाद तान्या मित्तल इमोशनल हो गईं। एपिसोड में सलमान खान तान्या मित्तल के साथ मस्ती करते नजर आए। तान्या ने जब कहा कि वो अपने आपको फिनाले में देखती हैं तो सलमान इस बात से काफी खुश भी हो गए थे।
सलमान ने की तान्या की तारीफ
सलमान खान ने कहा कि भले इस घर में आपके पास आगे पीछे घूमने के लिए चार लोग न हों, लेकिन इस चार दीवारी में चार लोगों के बीच हर वक्त आप की ही बातें होती हैं। तान्या ने सलमान को बताया कि उन्होंने कुनिका का सपोर्ट किया इस वजह से घर में कई लोग उन्हें नागिन,चुड़ैल जैसे नामों से बुला रहे हैं।
प्रणित को सलमान ने समझाया
सलमान ने तान्या से बात करने के बाद प्रणित मोरे से बात की। उन्होंने कहा कि तान्या सब सुन लेती है, मजाक में झेल लेती है और आप उसी को बनी बनाकर उस पर जोक्स मार रहे हो। सलमान ने प्रणित को तान्या को नॉमिनेट करने के लिए भी टोका। उन्होंने कहा कि वो बहुत शॉकिंग था।
कुनिका ने लगाया गले
सलमान के सपोर्ट से तान्या बहुत इमोशनल हो गईं। कुनिका ने उन्हें कहा कि वो इस वीकेंड की स्टार बन गई हैं। वो कुनिका को गले लगाकर रोने लगीं। तान्या को इमोशनल देखकर अमाल, अशूनर भी उनके पास पहुंचे। प्रणित मोरे भी तान्या से माफी मांगने पहुंचे। उस दौरान तान्या और प्रणित की बहस हो गई।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।