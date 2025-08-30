Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar Salman Khan Lashes Out Comedian Pranit More Old Videos Wo paise nhi career khata hai Weekend Ka Vaar: 'सलमान पैसे नहीं करियर खाता है', प्रणित के पुराने जोक्स पर भड़के बिग बॉस होस्ट?, Bigg-boss Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 19 Weekend Ka Vaar Salman Khan Lashes Out Comedian Pranit More Old Videos Wo paise nhi career khata hai

Weekend Ka Vaar: 'सलमान पैसे नहीं करियर खाता है', प्रणित के पुराने जोक्स पर भड़के बिग बॉस होस्ट?

बिग बॉस 19 का आज पहला वीकेंड का वार होगा। सलमान खान इस वीकेंड के वार पर कॉमेडियन प्रणित मोरे पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते नजर आ सकते हैं। वीकेंड के वार का जो प्रोमो सामने आया है सलमान उसमें प्रणित पर उनके जोक्स को लेकर उन पर भड़कते नजर आ रहे हैं।

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 03:25 PM
share Share
Follow Us on
Weekend Ka Vaar: 'सलमान पैसे नहीं करियर खाता है', प्रणित के पुराने जोक्स पर भड़के बिग बॉस होस्ट?

बिग बॉस 19 का आज पहला वीकेंड का वार है। आज सलमान खान घरवालों को उनके एक हफ्ते का रिपोर्ट कार्ड उन्हें सुनाएंगे। वीकेंड के वार के कुछ प्रोमो भी सामने आए हैं। इनमें से एक प्रोमो में सलमान खान कॉमेडियन प्रणित मोरे पर भड़कते नजर आ रहे हैं। वो प्रणित पर उनका मजाक उड़ाने को लेकर गुस्सा करते नजर आ रहे हैं। इस प्रोमो के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रणित अपने स्टेज शोज में सलमान खान पर जोक्स मारते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सलमान खान उनके स्टेज शोज को लेकर ही उनपर गुस्सा कर रहे हैं।

प्रणित पर भड़के सलमान खान

प्रोमो में सलमान खान प्रणित से कहते नजर आ रहे हैं, "प्रणित स्टैंडअप कॉमेडियन...मुझे पता है आपने मुझपर क्या-क्या बोला है जो सही नहीं है। जोक्स जो आपने मारे हैं मेरे ऊपर, अगर आप मेरी जगह होते और मैं आपकी जगह होता अंदर तो आप कैसे रिएक्ट करते। आपको लोगों को हंसवाना था मेरा नाम इस्तेमाल करके आपने वो किया। मुझे नहीं लगता आपको इतना नीचे जाना चाहिए।"

प्रणित ने सलमान पर किए थे जोक्स

इस प्रोमो के बाद सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें प्रणित की कुछ क्लिप्स हैं जिसमें वो सलमान खान पर जोक्स मारते नजर आ रहे हैं। प्रणित वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं, "सलमान के सामने पैसे की बात कर रहा है कि हमने सलमान को पैसे खिलाए, भाई सलमान पैसे खाता ही नहीं है, वो लोगों के करियर खाता है, लेकिन रोहित शेट्टी ने फिर बाद में उसको बताया कि देखो मूवी में गाड़ी चलाने मिलेगी और कैसे भी चला सकते हो। सलमान बोला किधर साइन करने का है। सलमान के घर कोई जानवर है तो सेफ थोड़ी रहेगा। उनको डर था वो फार्म हाउस पर लेकर जाएगा…"

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

इस वीडियो को देखने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि सलमान इन जोक्स की वजह से ही प्रणित मोरे पर भड़के हैं। एक यूजर ने लिखा कि ये ठीक नहीं है आप शो के अंदर शो के बाहर कही बातों पर नाराजगी नहीं दिखा सकते। वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा- प्रणित शो में आया नहीं है, उसे लाया गया है। एक तीसरे यूजर ने लिखा- अब सलमान इसका करियर खाएगा।

Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।