बिग बॉस के घर में बवाल, कुनिका ने छोड़ा कैप्टन का पद, खाना बनाने से किया मना

बिग बॉस 19 के दूसरे वीकेंड के वार में घर में बवाल देखने को मिला।सलमान खान के जाने के बाद बसीर और कुनिका की लीडरशिप के मुद्दे को लेकर बहस हो गई। कुनिका ने गुस्से में कहा कि वो कैप्टन के पद से इस्तीफा दे रही हैं। उन्होंने खाना बनाने से भी मना कर दिया।

बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार का दूसरा दिन काफी धमाकेदार रहा। सलमान ने घरवालों से हंसी-मजाक किया और टास्क करवाए। वहीं, आज घर से कोई भी बेघर नहीं हुआ। सलमान के घर से जाने के बाद घर में बवाल मच गया। सलमान के सामने एक टास्क में कुनिका ने तान्या को लीडर का टैग दिया। इस बात पर बसीर ने नाराजगी जताई। उन्होंने कुनिका से पूछा कि उन्होंने लीडरशिप में उनसे ऊपर तान्या को क्यों रखा। इसी बात पर कुनिका और बसीर की बहस हो गई और कुनिका ने कहा कि वो अपने कैप्टन के पद से इस्तीफा दे रही हैं।

कुनिका और बसीर की लड़ाई कुनिका ने बसीर से कहा कि उन्हें तान्या फेयर लगती हैं और वो तान्या में लीडरशिप क्वालिटी देखती हैं। बसीर ने कहा कि वो भी फेयर थे टास्क में। इसपर कुनिका ने कहा कि लेकिन वो इंस्टीगेट हो जाते हैं। इसपर बसीर ने कहा वो तो आप भी हो जाती हैं। उस हिसाब से तो आपको भी कैप्टन नहीं होना चाहिए। इस लड़ाई में फरहाना भी कूद पड़ीं। कुनिका फरहाना से बहुत ज्यादा नाराज हो गईं और उन्होंने फरहाना को झूठी नंबर 1 बता दिया।

कुनिका ने दिया कैप्टन पद से इस्तीफा बसीर से हुई बहस के बाद कुनिका ने कहा कि वो कैप्टन के पद से इस्तीफा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि वो कल से इस घर की कैप्टन नहीं हैं, घरवाले किसी और को अपना कैप्टन बना लें। इसी के साथ कुनिका ने ऐलान किया कि जो भी कैप्टन बनेगा, वो उसे बता रही हैं कि वो खाना नहीं बनाएंगी। पहले हफ्ते उन्होंने खाना बना दिया अब वो किचन की ड्यूटी नहीं करेंगी।