Bigg Boss : सलमान के ना होने से कंटेस्टेंट्स को होगा फायदा? एलिमिनेशन में आ सकता नया ट्विस्ट

संक्षेप: बिग बॉस में इस हफ्ते कंटेस्टेंट्स को एक बड़ा फायदा मिल सकता है। रोहित शेट्टी सभी कंटेस्टेंट्स को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। अब देखते हैं दर्श

Sat, 15 Nov 2025 03:26 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 से पिछले हफ्ते मिड वीक एलिमिनेशन में मृदुल तिवारी बाहर हो गए जिससे सबको बड़ा झटका लगा था। अब इस हफ्ते शो से बाहर होने के लिए प्रणित मोरे, अशनूर कौर, तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, कुनिका सदानंद, मालती चहर, अमाल मलिक और फरहाना भट्ट नॉमिनेट हुए थे।

नहीं होगा कोई एलिमिनेशन

मतलब पूरा घर ही शो से बाहर होने के लिए नॉमिनेट था बस कैप्टन शहबाज बदेशाह को छोड़कर। अब खबर आ रही है कि इस हफ्ते शो से कोई बाहर नहीं होगा। वीकेंड का वार पर रोहित शेट्टी इस गुड न्यूज को कंटेस्टेंट्स के साथ शेयर करेंगे।

आगे होंगे कई ट्विस्ट

वहीं ऐसी भी खबर आ रही है कि फैमिली वीक अगले हफ्ते होगा। फैमिली मेंबर 3 बैच में आएंगे यानी एक दिन में 3 मेंबर और पूरे दिन रहेंगे कंटेस्टेंट्स के साथ या फिर टिकट टू फिनाले भी किसी को दे सकते हैं। क्रिएटिव्स ट्विस्ट प्लान कर रहे हैं।

फैमिली मेंबर्स का आगे महत्वपूर्ण रोल है। वे या तो किसी को एविक्शन से बचाएंगे या किसी अगले को कैप्टन बनाने में मदद करेंगे।

सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
