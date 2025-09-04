बिग बॉस में जाने से पहले तान्या मित्तल ने एक्स बॉयफ्रेंड को किया था मैसेज, पूछा था ये सवाल

बिग बॉस 19 में आईं तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड बलराज सिंह ने दावा किया है कि घर में जाने से पहले तान्या ने उन्हें मैसेज किया था। तान्या ने उनसे पूछा था कि क्या वो अपने दोस्त में उनका नाम दे सकती हैं।

बिग बॉस 19 में नजर आ रहीं तान्या मित्तल सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उन्होंने घर के अंदर अपनी लाइफस्टाइल के बारे में काफी कुछ बताया है। तान्या को कुछ लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोग तान्या मित्तल को ट्रोल कर रहे हैं। अब तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड होने का दावा करने वाले बलराज सिंह ने तान्या मित्तल को लेकर कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि तान्या मित्तल ने घर के अंदर जाने से पहले उन्हें मैसेज किया था। उन्होंने बलराज से पूछा था कि क्या वो उनका नाम दोस्तों में लिखवा सकती हैं।

फिल्मीज्ञान से खास बातचात में बलराज सिंह ने कहा कि घर के अंदर जाने से पहले तान्या ने उन्हें मैसेज किया था। बलराज ने अपने और तान्या के बीच हुई चैट्स भी कैमरे पर दिखाईं। तान्या ने घर के अंदर जाने से पहले बलराज ने अपने लाइव में मृदुल के बारे में बात की थी। उस चैट में तान्या बलराज से पूछती हैं कि मृदुल कौन है।

बलराज इस चैट में वृंदावन का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। बलराज और तान्या के बीच चैट में वृंदावन में हुई किसी घटना को लेकर बात कर रहे हैं। बलराज तान्या से अंहकार कम करने को कह रहे हैं। तो वहीं, तान्या उनसे कहती हैं कि उनमें अहंकार नहीं है।