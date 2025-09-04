Bigg Boss 19 Tanya Mittal Ex Boyfriend Balraj Singh says she messaged me before entering Salman Khan show बिग बॉस में जाने से पहले तान्या मित्तल ने एक्स बॉयफ्रेंड को किया था मैसेज, पूछा था ये सवाल, Bigg-boss Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 19 Tanya Mittal Ex Boyfriend Balraj Singh says she messaged me before entering Salman Khan show

बिग बॉस में जाने से पहले तान्या मित्तल ने एक्स बॉयफ्रेंड को किया था मैसेज, पूछा था ये सवाल

बिग बॉस 19 में आईं तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड बलराज सिंह ने दावा किया है कि घर में जाने से पहले तान्या ने उन्हें मैसेज किया था। तान्या ने उनसे पूछा था कि क्या वो अपने दोस्त में उनका नाम दे सकती हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 11:36 AM
share Share
Follow Us on
बिग बॉस में जाने से पहले तान्या मित्तल ने एक्स बॉयफ्रेंड को किया था मैसेज, पूछा था ये सवाल

बिग बॉस 19 में नजर आ रहीं तान्या मित्तल सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उन्होंने घर के अंदर अपनी लाइफस्टाइल के बारे में काफी कुछ बताया है। तान्या को कुछ लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोग तान्या मित्तल को ट्रोल कर रहे हैं। अब तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड होने का दावा करने वाले बलराज सिंह ने तान्या मित्तल को लेकर कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि तान्या मित्तल ने घर के अंदर जाने से पहले उन्हें मैसेज किया था। उन्होंने बलराज से पूछा था कि क्या वो उनका नाम दोस्तों में लिखवा सकती हैं।

फिल्मीज्ञान से खास बातचात में बलराज सिंह ने कहा कि घर के अंदर जाने से पहले तान्या ने उन्हें मैसेज किया था। बलराज ने अपने और तान्या के बीच हुई चैट्स भी कैमरे पर दिखाईं। तान्या ने घर के अंदर जाने से पहले बलराज ने अपने लाइव में मृदुल के बारे में बात की थी। उस चैट में तान्या बलराज से पूछती हैं कि मृदुल कौन है

बलराज इस चैट में वृंदावन का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। बलराज और तान्या के बीच चैट में वृंदावन में हुई किसी घटना को लेकर बात कर रहे हैं। बलराज तान्या से अंहकार कम करने को कह रहे हैं। तो वहीं, तान्या उनसे कहती हैं कि उनमें अहंकार नहीं है।

ये भी पढ़ें:Chandra Grahan : 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण, दिन से ही लग जाएगा सूतक, जानें टाइमिंग से लेकर सबकुछ

बलराज ने दिखाया कि तान्या ने उन्हें 20 अगस्त को मैसेज करके पूछा था कि क्या वो उनके लिए दोस्त की हैसियत से बिग बॉस के घर में आएंगे? इसपर बलराज ने उनसे पूछा था कि वो किस हक से उन्हें बुला रही हैं। बलराज ने तान्या से कहा था अगर वो सॉरी बोलेंगी तभी ऐसा होगा। तान्या ने बलराज को रिप्लाई किया था- "सॉरी बलराज, हो सकता है गलती हो गई है। बहुत सारे लोग जिंदगी में रहे नहीं है। इसलिए एक साथ रहना क्या होता है शायद पता नहीं।" बलराज ने इसी चैट में तान्या से कहा था कि बकलावा परेशानी बनेगी आपके लिए।

Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।