Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 19 Tanya Mittal Beat Gaurav Khanna In Bigg Boss Meter
Bigg Boss 19 : गौरव खन्ना को हराकर तान्या मित्तल ने जीता बिग बॉस मीटर का खिताब

Bigg Boss 19 : गौरव खन्ना को हराकर तान्या मित्तल ने जीता बिग बॉस मीटर का खिताब

संक्षेप: बिग बॉस मीटर के 12वें हफ्ते का रिजल्ट आ गया है और इस हफ्ते जिस कंटेस्टेंट ने बाजी मारी है वह हैं तान्या मित्तल। तान्या ने कई कंटेस्टेंट्स को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है।

Sat, 15 Nov 2025 11:41 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 अब फिनाले की तरफ बढ़ रहा है। शो में अब हंगामे भी बढ़ते जा रहे हैं। अब यह तो आप सब जानते हैं कि बिग बॉस मीटर का रिजल्ट हर हफ्ते आता है और अब इस हफ्ते जिन्होंने इस मीटर को जीता है वो हैं तान्या मित्तल। तान्या जिनके खिलाफ कई घरवाले खड़े रहते हैं, उन्होंने सबको हराकर ये खिताब अपने नाम किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

किन कंटेस्टेंट्स को हराकर जीता खिताब

बता दें कि तान्या का कॉम्पटीशन गौरव खन्ना, शहबाज बदेशाह, मालती चहर और प्रणित मोरे थे। दर्शकों ने सबसे ज्यादा वोट्स तान्या को दिए और उन्होंने इन सबको हराकर जीत हासिल की है। वैसे बता दें कि तान्या ने पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार इस टाइटल को जीत लिया है।

बता दें कि बिग बॉस के अब तक के सीजन में बहुत कम कंट्सेटंट्स हैं जिन्होंने 2 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। तान्या की यह जीत साबित कर रही है कि दर्शक उन्हें पसंद कर रहे हैं।

फैमिली वीक में नहीं आएंगी तान्या की मां?

शो में अब फैमिली वीक होने वाला है और तान्या को लगता है कि उनकी मां नहीं आएंगी। दरअसल, एक एपिसोड के दौरान गौरव पूछते हैं कि उनके घर से कौन आएगा फैमिली वीक में? वह बोलती हैं कि उनकी आंटी आ सकती हैं।

शहबाज पूछते हैं कि वो जो वीडियो आया था वो तुम्हारी मां का था या आंटी का? अगर वीजियो तुम्हारी मां का है तो वह भी आ सकती हैं। क्या वह इतना नाराज हैं कि वह शो में नहीं आएंगी? तान्या बोलती हैं, मुझे लगता है मेरी एक आंटी आएंगी। अच्छा होगा अगर मेरे दादा भी आएं। मां भी आएंगी तो मैं खुश होंगी। मैंने अपनी 3 दोस्त और 2 रिश्तेदार के नंबर दिए हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
tanya mittal Bigg Boss 19 gaurav khanna

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।