Bigg Boss 19: मालती चहर पर भड़के शहबाज, बोले- अमाल मलिक के साथ चिपकती रहती है

संक्षेप: शहबाज और मालती चहर के बीच लड़ाई होती रहती है। लेकिन अब शहबाज ने कुछ ऐसा कहा कि मालती बोलीं कि अब अगर फिर बोला तो धो दूंगी इसको। जानें आखिर हुआ क्या दोनों के बीच।

Wed, 19 Nov 2025 09:30 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में फैमिली वीक चल रहा है और इस दौरान अशनूर कौर के पिता आए और उन्होंने शहबाज को बेटी को लेकर किए गए कमेंट पर उनकी क्लास लगाई। अब शहबाज इस पर काफी गुस्सा हैं और वह इस बारे में बात करते हैं और बात ज्यादा बड़ी हो जाती है जिसके बाद उनकी मालती के साथ बहस हो जाती है।

मामला है क्या

लेटेस्ट एपिसोड में मालती और शहबाज के बीच बहस हो जाती है। बात की शुरुआत होती है शहबाज से जो अशनूर कौर के पिता के बिहेवियर को लेकर अपनी शिकायत जाहिर करते हैं। गौरव उन्हें समझाते हैं कि वह उनकी बेटी हैं और उनका शिकायत करना जाहिर है। दरअसल, अमाल और शहबाज, अशनूर को लेकर काफी गलत बोलते हैं।

मालती जो वहीं मौजूद होती हैं वह बोलती हैं कि शहबाज और अमाल का बिहेवियर ही ऐसा है जिस वजह से वह मुश्किल में फंस जाते हैं। वह यह भी बोलती हैं कि उनके ऐसे स्टेटमेंट्स को लेकर उन्हें थप्पड़ तक मारना चाहिए।

शहबाज बोले अमाल के साछ चिपकी रहती है

शहबाज फिर भड़क जाते हैं और मालती को बोलते हैं अगर मैं कुछ कहूंगा तो तुम रोने लग जाओगी। मेरा नेचर तुमसे बेहतर है। तुम्हें हमेशा अटेंशन चाहिए। पहले तान्या से ली और अब हमसे। जहां अमाल बैठा है वहीं बैठ जाती है। चिपकना होता है इसको बस अमाल के साथ। बस अमाल की वजह से दिखना है।

मालती बोलीं कौन है अमाल मलिक

मालती को इस बात को सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है। वह कहती हैं कि भाई कौन है अमाल मलिक? कोई मुझे बताएगा? बाकी लोग दिख नहीं रहे जो अमाल की वजह से सब दिख रहे हैं। कौन है अमाल मलिक, गाने गाता है, बहार गाता है, यहां कौन है? इंसान है न? नेचर मैटर करता है।

अरबाज फिर बोलते हैं तो चिपकी क्यों रहती है फिर, चिपकी रहती है 24 घंटे। मालती बोलती हैं चिपका तू रहता है उसके साथ, सोता तू है, उठता भी उसके साथ है।

मालती बोलीं धो दूंगी इसको

अमाल फिर आते हैं और शहबाज को उनका नाम लेने से मना करते हैं। मालती फिर गौरव से बोलती हैं कि शहबाज हमेशा अपनी लिमिट क्रॉस करता है। वह लड़कियों को टच करता है, गलत बिहेव करता है। लेकिन उसे कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन वह हमेशा करता है। मेरे करेक्टर पर कमेंट करेगा तो मैं धो दूंगी उसको। यहां पर जो करेक्टर एसैसिनेशन होता है वो लड़कियों का ही होता है। क्योंकि हम लड़कियां कभी कोई मुद्दा नहीं बनाती हैं।

सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
