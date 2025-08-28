Bigg Boss 19 Shehbaz Badesha on entering Salman Khan Show speaks on friendship with Mridul Tiwari says wo situation pe बिग बॉस 19 के घर में जाएंगे शहबाज बदेशा? बताया मृदुल तिवारी से दोस्ती करेंगे या नहीं, Bigg-boss Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 19 Shehbaz Badesha on entering Salman Khan Show speaks on friendship with Mridul Tiwari says wo situation pe

बिग बॉस 19 के घर में जाएंगे शहबाज बदेशा? बताया मृदुल तिवारी से दोस्ती करेंगे या नहीं

बिग बॉस 19 का खेल शुरू हो गया था। बिग बॉस शुरू होने से पहले ही दो कंटेस्टेंट्स के बीच एक मुकाबला हुआ था। इस मुकाबले में शहबाज को हराकर मृदुल घर के अंदर पहुंचे थे। अब शहबाज ने बताया है कि अगर वो घर के अंदर जाते हैं तो क्या वो मृदुल से दोस्ती करेंगे?

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 05:23 PM
share Share
Follow Us on
बिग बॉस 19 के घर में जाएंगे शहबाज बदेशा? बताया मृदुल तिवारी से दोस्ती करेंगे या नहीं

बिग बॉस 19 की शुरुआत वाले दिन सलमान खान के सामने स्टेज पर ही खेल शुरू हो गया था। शहबाज बदेशा और मृदुल तिवारी के बीच स्टेज पर ही बहस होने लगी थी। शहबाज बदेशा और मृदुल तिवारी के बीच वोटिंग हुई थी। जनता के वोट्स के जरिए ही ये तय हुआ कि मृदुल घर के अंदर जाएंगे। अब शहबाज ने बिग बॉस 19 के घर में जाने को लेकर बात की। साथ ही, उन्होंने बताया कि अगर वो घर के अंदर जाते हैं तो क्या वो मृदुल तिवारी से दोस्ती करेंगे?

फिल्मीज्ञान के साथ खास बातचीत में शहबाज ने कहा कि अगर ऐसा होता है कि वो बिग बॉस के घर में जाते हैं तो वो अपने हिसाब से घर में खेल खेलेंगे। वो किसी के साथ मिलकर खेल नहीं खेलेंगे।

क्या मृदुल से दोस्ती करेंगे शहबाज

शहबाज से सवाल हुआ कि अगर वो वापस जाते हैं तो क्या मृदुल से दोस्ती करेंगे? शहबाज ने कहा, “वो तो स्थिति पर निर्भर करता है। मैं यहां से दोस्ती करके जाउं और वहां कुछ न बने तो ऐसा मतलब नहीं बनता। वो मौके पर होगा जो होगा।” शहबाज ने कहा कि अगर वो अच्छा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा।

अकेले खेलेंगे शहबाज बदेशा

शहबाज से जब सवाल हुआ कि घर के अंदर वो कौन से तीन लोग हैं जिनके साथ वो अपनी गेम खेलेंगे? इसपर शहबाज ने कहा कि वो अकेले ही गेम खेलेंगे। उन्होंने कहा कि जो साथ बैठे थे उन्होंने ही एक दूसरे को नॉमिनेट किया था। उन्होंने कहा कि उस घर में कोई किसी का नहीं है। उन्होंने कहा कि जो उनके साथ अच्छा रहेगा, वो उनके साथ अच्छे रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोई अपना ही नॉमिनेट करता है तो दिल टूट जाता है, इससे अच्छा यारी दोस्ती से दूर रहो।

Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।