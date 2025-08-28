बिग बॉस 19 के घर में जाएंगे शहबाज बदेशा? बताया मृदुल तिवारी से दोस्ती करेंगे या नहीं

बिग बॉस 19 का खेल शुरू हो गया था। बिग बॉस शुरू होने से पहले ही दो कंटेस्टेंट्स के बीच एक मुकाबला हुआ था। इस मुकाबले में शहबाज को हराकर मृदुल घर के अंदर पहुंचे थे। अब शहबाज ने बताया है कि अगर वो घर के अंदर जाते हैं तो क्या वो मृदुल से दोस्ती करेंगे?

बिग बॉस 19 की शुरुआत वाले दिन सलमान खान के सामने स्टेज पर ही खेल शुरू हो गया था। शहबाज बदेशा और मृदुल तिवारी के बीच स्टेज पर ही बहस होने लगी थी। शहबाज बदेशा और मृदुल तिवारी के बीच वोटिंग हुई थी। जनता के वोट्स के जरिए ही ये तय हुआ कि मृदुल घर के अंदर जाएंगे। अब शहबाज ने बिग बॉस 19 के घर में जाने को लेकर बात की। साथ ही, उन्होंने बताया कि अगर वो घर के अंदर जाते हैं तो क्या वो मृदुल तिवारी से दोस्ती करेंगे?

फिल्मीज्ञान के साथ खास बातचीत में शहबाज ने कहा कि अगर ऐसा होता है कि वो बिग बॉस के घर में जाते हैं तो वो अपने हिसाब से घर में खेल खेलेंगे। वो किसी के साथ मिलकर खेल नहीं खेलेंगे।

क्या मृदुल से दोस्ती करेंगे शहबाज शहबाज से सवाल हुआ कि अगर वो वापस जाते हैं तो क्या मृदुल से दोस्ती करेंगे? शहबाज ने कहा, “वो तो स्थिति पर निर्भर करता है। मैं यहां से दोस्ती करके जाउं और वहां कुछ न बने तो ऐसा मतलब नहीं बनता। वो मौके पर होगा जो होगा।” शहबाज ने कहा कि अगर वो अच्छा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा।