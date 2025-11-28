Bigg Boss 19 : सलमान लगाएंगे अमाल को फटकार- आपने जानबूझकर फरहाना को…
सलमान खान इस वीकेंड का वार में कई कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाने वाले हैं जिसमें से एक अमाल मलिक भी हैं। अमाल को सलमान, फरहाना को जानबूझकर जिताने पर क्लास लगाते हैं।
बिग बॉस शो के वीकेंड का वार एपिसोड का इंतजार सभी को रहता है क्योंकि इसमें सलमान खान आते हैं और कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते हैं। अब इस वीकेंड का वार में सलमान कुछ कंटेस्टेंट्स को लताड़ने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान, अमाल की काफी क्लास लगाएंगे कि उन्होंने फरहाना को जानबूझकर जिताया है।
अमाल की लगेगी क्लास
बिग बॉस से जुड़ी खबर शेयर करने वाले पेज बिग बॉस खबरी कि रिपोर्ट के मुताबिक सलमान, अमाल से बोलेंगे कि आपने जानबूझकर फरहाना को राउंड जिताया और जिता दिया था तो फाइनल टास्क में गौरव का पानी क्यों गिराया।
अशनूर भी होंगी सलमान के गुस्से का शिकार
वैसे खबर यह भी आ रही कि सलमान, अशनूर की क्लास भी लगाएंगे। वह अशनूर से तान्या मित्तल को मारने के बारे में बात करेंगे। वह बोलेंगे कि आपने जानबूझकर तान्या को मारा, लेकिन अशनूर मना करती हैं। सलमान फिर अशनूर को फुटेज दिखाएंगे। इसके बाद सलमान, अशनूर पर डिसिजन लेंगे।
क्या हुआ था तान्या-अशनूर के बीच
होता क्या है कि टास्क के दौरान अशनूर और तान्या के बीच बहस हो जाती है जिसके बाद अशनूर लकड़ी के फट्टे से तान्या को मार देती हैं। अशनूर का कहना है कि वो टास्क के दौरान हुआ। वहीं तान्या का कहना है कि अशनूर ने जानबूझकर मारा है। अशनूर के एविक्शन की डिमांड भी की जा रही थी। वैसे कहा जा रहा है कि अशनूर इस हफ्ते बाहर हो सकती हैं।
