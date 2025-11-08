Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: सलमान खान ने लगाई मृदुल तिवारी की क्लास, बोले- लड़की को इतनी तेज...

Bigg Boss 19: सलमान खान ने लगाई मृदुल तिवारी की क्लास, बोले- लड़की को इतनी तेज...

संक्षेप: सलमान खान वीकेंड का वार में कई कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाने वाले हैं जिसमें से एक मृदुल तिवारी भी हैं। सलमान, मृदुल को एक फीमेल कंटेस्टेंट को धक्का देने के लिए उन्हें डांटेंगे जिसे टीवी पर टेलिकास्ट नहीं किया गया।

Sat, 8 Nov 2025 08:36 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में मृदुल तिवारी की वैसे काफी शांत रहने वाली पर्सनैलिटी दिखती है। उनकी बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ कम लड़ाई होती है। लेकिन कुछ दिनों पहले मृदुल की मालती चहर के साथ लड़ाई हो गई थी। वहीं हाल ही में उनकी दूसरी फीमेल कंटेस्टेंट के साथ भी लड़ाई हुई जिसमें वह उनको धक्का देते हैं। हालांकि इसे शो में टेलिकास्ट नहीं किया गया था। लेकिन सलमान खान इस पर मृदुल की क्लास लगाते हैं।

क्या बोले सलमान खान

शो का प्रोमो रिलीज हुआ है जिसमें सलमान खान, मृदुल से उस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं जो जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम नहीं हुआ है और ना ही नेशनल टीवी पर। वह बोलते हैं, इन्होंने एक लड़की तेज धक्का दिया कि हम एपिसोड में डाल ही नहीं पाए।

सलमान ने मृदुल को बताया फेक

सलमान ने आगे बताया कि जब फीमेल कंटेस्टेंट ने उन्हें धमकी दी तब ही मृदुल ने अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाई। सलमान ने फिर मृदुल के स्वीट लिटिल बॉय और मासूम बिहेवियर पर सवाल उठाए और कहा कि क्या वो सब फेक था।

इस प्रोमो को शेयर कर लिखा है, ‘सलमान ने उठाया सवाल मृदुल के एग्रेशन पर, क्या देंगे मृदुल अपना डिफेंस?’

ये कंटेस्टेंट्स हुए नॉमिनेट

शो से बाहर होने के लिए गौरव खन्ना, अशनूर कौर, नीलम गिरी, अभिषेक बजाज और फरहाना भट्ट नॉमिनेट हुए हैं।

डबल एविक्शन में हुए ये 2 कंटेस्टेंट्स बाहर

हालांकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नीलम और अभिषेक घर से बाहर हो जाएंगे डबल एविक्शन में। प्रणित मोरे को एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वह किसी एक कंटेस्टेंट को बचा सकते हैं अशनूर, अभिषेक और नीलम में से। प्रणित, अशनूर को बचाएंगे जिसके बाद अभिषेक और नीलम बाहर हो जाएंगे।

