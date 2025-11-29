Bigg Boss 19 : सलमान खान ने लगाई फरहाना को फटकार, बोले- अगर आप ऐसी ही हो तो…

Hindustan Hindi News
इस वीकेंड का वार में फरहाना भट्ट की सलमान खान खूब क्लास लगाने वाले हैं। फरहाना के बिहेवियर और उनके स्टेटमेंट्स को लेकर वह फरहाना को सबक सिखाने वाला है।

Sat, 29 Nov 2025 02:40 PM
बिग बॉस के वीकेंड का वार का इंतजार सबको बेसब्री से रहता है। सलमान सभी कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते हैं। अब शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें सलमान, फरहाना भट्ट की क्लास लगाने वाले हैं। वह फरहाना के बिहेवियर और एक्शन को लेकर उनको लताड़ते हैं। आपके एक्शन और रिएक्शन दोनों ही आपके कंट्रोल में नहीं हैं।

क्या बोले सलमान

प्रोमो में सलमान बोलते हैं फरहाना हमने आपसे सुना कि आप मोटिवेशन स्पीच देने जाते हो। फरहाना बोलती हैं जी वो सच बात है।

बहुत सही जा रहे हो

सलमान फिर बोलते हैं कि अब उन चैप्टर्स में ये बिग बॉस का चैप्टर भी एड होगा। अगर आपको ये विलिंगनेस रेपुटेशन चाहिए तो आप बहुत सही जा रहे हो

सलमान ने फरहाना को कहा ऑल द बेस्ट

सलमान यह भी कहते हैं कि अगर आपकी यही पर्सनैलिटी है तो मैं तहे दिल से आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा।

इस प्रोमो पर लोगों के खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं। एक ने कहा कि क्या फायदा पूरे सीजन बैश करने के बाद भी फरहाना का बिहेवियर वैसा ही है। एक ने लिखा कि पूरे सीजन सलमान ने फरहाना को एक ही बात कही है बस। लेकिन हुआ कुछ नहीं।

