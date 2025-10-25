Bigg Boss 19 : सलमान खान ने दी फरहाना भट्ट को चेतावनी, बोले- लाइन क्रॉस मत करना

संक्षेप: फरहाना भट्ट ने नीलम गिरी को नाचने वाली कहा था। इस स्टेटमेंट पर सलमान खान ने फरहाना की क्लास लगाई है। उन्होंने फरहाना को कुछ ऐसा कहा कि बाकी सब घरवाले भी चुप हो गए।

बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में सलमान खान कुछ कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाने वाले हैं। वह पूरे हफ्ते कंटेस्टेंट्स ने जो किया उसका रिपोर्ट कार्ड भी देंगे। सलमान के गुस्से का शिकार जो कंटेस्टेंट्स होंगे उनमें से एक हैं फरहाना भट्ट। फरहाना ने जो नीलम गिरी को नाचने वाली कहा था, उस पर वह उनकी क्लास लगाएंगे। इतना ही नहीं वह उसे लाइन क्रॉस नहीं करने की धमकी भी देंगे।

सलमान ने कसा सबकी दोस्ती पर तंज प्रोमो में सलमान पहले गाना गाते हैं दोस्त दोस्त ना रहा। इसके बाद वह नीलम से बात करते हैं और बोलते हैं कि सब लोग आपकी और तान्या की लड़ाई में अपनी रोटियां सेक रहे थे। पता है ऐसा क्यों हो रहा था? रोटियां सेकने के लिए चूल्हा भी आपने खुद जलाया था।

सलमान को फरहाना ने कहा लाइन क्रॉस मत करना इसके बाद सलमान, फरहाना से बोलते हैं कि आपका सबसे बड़ा टैलेंट है लोगों को पोक करना। नाचनेवाली, ये जो बॉम्ब डाला है न आपने। फरहाना इस बीच हंसने लगती हैं तो सलमान फिर अपनी आवाज तेज करते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं कि लाइन क्रॉस मत करना, फरहाना।

सलमान की इस बात को सुनकर सब कंटेस्टेंट्स शांत हो जाते हैं।

हुआ क्या था फरहाना-नीलम के बीच दरअसल, एक एपिसोड के दौरान नीलम जब किचन में डांस कर रही थीं कुकिंग करते हुए तो फरहाना उन पर कमेंट करती हैं। इस पर नीलम बोलती हैं कि दिख नहीं रहा कि मैं कुकिंग कर रही हूं ना कि डांसिंग।