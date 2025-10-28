BB 19 : अशनूर को लेकर भद्दे कमेंट करने पर रोहन ने तान्या-नीलम-कुनिका को लताड़ा- शर्म आनी चाहिए

संक्षेप: अशनूर कौर को लेकर हाल ही में तान्या मित्तल, नीलम गिरी और कुनिका सदानंद ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर दर्शक तो भड़के ही, लेकिन उनके ऑनस्क्रीन भाई रोहन ने तो उनकी क्लास लगा दी।

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में कुनिका सदानंद, तान्या मित्तल और नीलम गिरी ने अशनूर कौर को बॉडीशेम किया। अशनूर को लेकर किए उनके कमेंट पर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं। वहीं अब अशनूर के ऑनस्क्रीन भाई और एक्टर रोहन मेहरा ने उनके सपोर्ट में पोस्ट किया है और तीनों की क्लास लगाई है।

क्या बोले रोहन रोहन ने वीडियो शेयर कर लिखा, ‘बॉडी शेमिंग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। अशनूर कौर के साथ आज जो भी हुआ वो गलत हुआ और इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए कुनिका सदानंद, नीलम गिरी और तान्या मित्तल को।’

हुआ क्या था होता क्या है कि नीलम, अशनूर की ओर इशारा करते हुए कहती हैं कि कुनिका और तान्या से पूछती हैं कि जुरासिक पार्क देखोगे? उस समय अशनूर, प्राणित मोरे के साथ खड़ी थी। नीलम की बात सुनकर कुनिका जोर से हंसने लगती है।

तान्या और नीलम, अशनूर के वजन को लेकर बात करते हैं। तान्या बोलती हैं कि अशनूर रोज जिम करती है, लेकिन फिर भी उसका वजन बढ़ रहा है। तान्या फिर कहती हैं कि अशनूर का थोड़ा वजन कम हुआ था, लेकिन अब और बढ़ गया है। वह कहती हैं कि अशनूर अब अपनी मां की तरह दिखती हैं।

इतना ही नहीं वे ये भी बोलते हैं कि अशनूर ने बिग बॉस के वीकेंड का वार में जो आउटफिट भी पहना था वो उनके बॉडी पर सूट भी नहीं कर रहा था।