Bigg Boss 19 : अशनूर को लेकर भद्दे कमेंट करने पर अमाल-शेहबाज पर भड़के रोहन, बोले- अंदर आकर...

अशनूर कौर का अभिषेक बजाज के साथ बॉन्ड काफी चर्चा में है और जब हाल ही में शो के कंटेस्टेंट्स ने दोनों के बॉन्ड पर गंदे कमेंट किए तो एक्ट्रेस के ऑनस्क्रीन भाई रोहन ने सब पर गुस्सा किया है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 10:28 AM
बिग बॉस 19 में अशनूर कौर हैं जिन्हें अभिषेक बजाज को सपोर्ट करने के बाद घर के बाकी कंटेस्टेंट्स द्वारा काफी नफरत मिल रही है। इतना ही नहीं कुछ तो उनके और अभिषेक के बीच रिलेशन के बारे में भी बात कर रहे हैं। हाल के एपिसोड में अमाल मलिक और शेहबाज बडेशा अशनूर पर गंदे कमेंट करते हैं अभिषेक बजाज के साथ बॉन्ड को लेकर। उनके इस कमेंट से अशनूर के ऑनस्क्रीन भाई रोहन मेहरा काफी गुस्से में हैं और उन्होंने इन कंटेस्टेंट्स को लताड़ा है।

क्या लिखा रोहन ने

रोहन ने एक्स पर अमाल और शेहबाज का वीडियो शेयर कर लिखा, 'मेरा खून उबल रहा है जब लोग मेरी बहन अशनूर कौर के बारे में बात कर रहे हैं। वह काफी सेंसिबल हैं, अच्छे दिल की हैं और सबको लेकर काफी रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन वे लोग वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हैं। ये गेम शो है तो अशनूर उठो और इन्हें कनफ्रंट करो और उन्हें उनकी जगह दिखाओ। काश मैं अंदर तुम्हारे साथ होता।'

लोगों के रिएक्शन

रोहन के इस पोस्ट पर लोगों के खूब कमेंट्स आ रहे हैं। एक ने लिखा कि मुझे भी उनका गेम पसंद नहीं, लेकिन घरवालों का जो बिहेवियर है उसे लेकर वो मुझे भी पसंद नहीं।

एक ने यह भी लिखा कि प्लीज इसे बड़े लेवल पर लेकर जाओ, ये एक तरफ से उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हैं। एक ने कमेंट किया कि आप बिग बॉस के घर में गेस्ट बनकर जाओ और उन्हें डोज दो।

वहीं कुछ रोहन को बोल रहे हैं कि अशनूर को समझाओ कि वो अच्छा गेम खेलें। किसी ने कहा कि आप घर जाकर अशनूर को बोलो कि अभिषेक के साथ ज्यादा ना रहें और अपना गेम खेलें।

नेहल ने कहा अशनूर बन रही अभिषेक की वाइफ

बता दें कि सीक्रेट रूम में नेहल भी अशनूर को लेकर बात करती हैं और कहती हैं कि अशनूर को घर से बाहर कर देना चाहिए क्योंकि वह अभिषेक की वाइफ बनने की कोशिश कर रही हैं। फरहाना भट्ट भी अभिषेक को अशनूर के साथ उनके बॉन्ड को लेकर डांटती हैं।

Bigg Boss 19 Aashnoor Kaur

