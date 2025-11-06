Bigg Boss 19 : फरहाना भट्ट पर फूटा प्रणित मोरे का गुस्सा, बोले- घमंड तो रावण का भी टूटा था, ये तो…

संक्षेप: प्रणित मोरे के लेकर फरहाना भट्ट ने कहा था कि मर ही जाए। इस कमेंट से प्रणित काफी भड़के हुए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर फरहाना की क्लास लगाई है।

बिग बॉस 19 से प्रणित मोरे कुछ दिनों पहले ही बाहर हुए हैं। हालांकि बाहर होने के बाद भी वह शो को लेकर फुल अपडेट हैं। अब प्रणित की टीम ने उनकी तरफ से फरहाना भट्ट पर तंज कसा है। उन्होंने इसके अलावा यह भी लिखा कि घमंड तो रावण का भी टूटा था, औरंगजेब का भी टूटा था तो ये तो फरहाना भट्ट है।

क्या लिखा है पोस्ट में दरअसल, प्रणित की टीम ने पोस्ट किया जिसमें लिखा है, गरिमा? दया? हम जानते हैं कि आप सब काफी बिजी थे ये डिसाइड करने के लिए बायो में फ्लैग रखना है या नहीं, लेकिन इस एपिसोड को देखकर बहुत हो गया। हमें उनसे बहस करने तक का मन नहीं हो रहा है जो उन्होंने पिछले हफ्ते किया है।

रावण का भी घमंट टूटा था पोस्ट में आगे लिखा है, हम मानते हैं कि नेगेटिविटी कुछ समय के लिए जीती है, लेकिन ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं। लेकिन जो ऐसे कमेंट है कि मर क्यों हीं जाना, इससे प्रणित को फर्क पड़ा है और वह बीमार हैं। लेकिन याद रखें कि ये छोटी जीत है। नेगेटिविटी कभी लंबी नहीं रहती है। घमंड तो रावण का भी टूटा था, ओरंगजेम का भी टूटा था...ये तो तब भी फरहाना भट्ट है।

वैसे यह तो क्लीयर नहीं हुआ है कि क्या किस फ्लैग की बात हो रही है, लेकिन जब फरहाना भट्ट का बायो देखा गया उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर तो उसमें इंडिया और पलेस्टाइन का झंडा है। हालांकि प्रणित के सोशल मीडिया अकाउंट से अब उनका यह पोस्ट डिलीट कर दिया गया है।