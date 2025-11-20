Bigg Boss 19 : प्रणित के भाई ने किया फरहाना को रोस्ट, बोले- अच्छा हुआ फ्रीज किया है नहीं तो…
संक्षेप: बिग बॉस 19 में फैमिली वीक चल रहा है और प्रणित मोरे के भाई आए। उन्होंने आते ही सबसे ज्यादा फरहाना भट्ट को रोस्ट किया। उनकी बातें सुनकर बाकी सभी घरवालों की हंसी नहीं रुक पाई।
बिग बॉस 19 में फिलहाल फैमलि वीक चल रहा है और सभी कंटेस्टेंट्स के घरवाले आ रहे हैं। अब शो का एक प्रोमो सामने आया है जिसमें प्रणित मोरे के भाई आते हैं। आते ही वह अपने भाई की तरह सबको रोस्ट करना शुरू कर देते हैं। सबसे ज्यादा जो वह किसी को रोस्ट करते हैं वह हैं फरहना भट्ट।
प्रणित के भाई ने फरहाना को किया रोस्ट
दरअसल, प्रणित के भाई के आने से पहले बपिग बॉस सभी को फ्रीज कर देते हैं। इसके बाद प्रणित के भाई की एंट्री होती है और अंदर आते ही वह सभी कंटेस्टेंट्स के पास आते हैं। वह बोलते हैं कि वो तो अच्छा है बिग बॉस ने फरहाना को फ्रीज रखा है तभी घर में शांति है।
इसके बाद प्रणित, भाई से बोलते हैं ये किसके भाड़े के कपड़े लेकर आया है। प्रणित के भाई से फिर तान्या बोलती हैं इसके ज्यादा जोक मेरे पर ही चलते हैं तो वह बोलते हैं कि जिसपर उसे मार्केट में ज्यादा वैल्यू मिलेगी उसी पर बोलेगा। इसके बाद सभी हूटिंग करने लग जाते हैं।
तान्या ने की प्रणित के भाई से शिकायत
प्रणित के भाई फिर बोलते हैं सबसे बात करते हुए कि आप बोर होगे तो आप बोलोगे जिम कर लेता हूं। आप बोलोगे मैं स्विमिंग कर लेती हूं, फरहाना बोलेगी ऐ तू आ झगड़ा करते हैं। सभी जोर-जोर से हंसने लग जाते हैं।
एक और वीडियो सामने आया है जिसमें प्रणित, उनके भाई, अशनूर कौर और फरहाना भट्ट बैठे होते हैं। तभी प्रणित के भाई बोलते हैं एक और चीज है फरहाना की। एक दम से यह किसी के साथ लड़ेंगी। बहुत गंभीर फाइट होगी और थोड़ी देर बाद ऐसे कैजुअली उसी के पास जाकर बोलेगी ऐ क्या बना है खाने में।
