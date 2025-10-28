Bigg Boss 19 : बसीर अली पर भड़कीं नेहल चुडासमा, बोलीं- कभी नहीं कहा कि मेरे मन में...
संक्षेप: नेहल चुडासमा को लेकर ऐसी खबरें आ रही थीं कि वह बसीर अली को लाइक करने लगी हैं। हालांकि नेहल ने इन सब दावों को गलत बताया है। नेहल ने बताया कि सच क्या है।
बिग बॉस 19 से नेहल चुडासमा और बसीर अली हाल ही में शो से बाहर हुए हैं। शो से बाहर आने के बाद दोनों अब इंटरव्यूज में खुलकर शो और बाकी कंटेस्टेंट्स को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। नेहल को लेकर ऐसी खबरें आ रही थीं कि वह बसीर को लेकर कुछ फील करती हैं। इस बारे में जब हाल ही में उनसे पूछा गया तो उन्होंने सच बताया। इसके अलावा उन्होंने बसीर और उनके हेड मसाज वाले मोमेंट पर भी बात की।
बसीर के साथ रिलेशन की खबरों पर बोलीं
नेहल ने पहले बसीर अली के दावे पर अपनी बात रखी जिसमें वह बोलते हैं कि नेहल ने शो में उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर की थी। नेहल ने फ्री प्रेस जर्नल से बात करते हुए कहा, ‘अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो मैं क्लीयर करना चाहूंगी कि मैं ही वही इंसान हूं जिसने बसीर और फरहाना को साथ में बिठाया और पूछा कि क्या आप उन्हें पसंद करते हो? उन्होंने अपना जवाब दिया। इसके बाद मैंने फरहाना से पूछा कि क्या तुम बसीर को पसंद करती हो तो उन्होंने ना कहा। बस उसके 2 दिन बाद फरहाना बसीर के पास जाती है और उनसे मस्ती करते हुए बोलती हैं। उनके यही शब्द थे बसीर को कि मैंने नोटिस किया कि नेहल के मन में आपके लिए फीलिंग है। ऐसा ही उन्होंने कहा था। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे मन में बसीर के लिए फीलिंग है। हां, मेरा एक भावनात्मक झुकाव था और वहां थोड़ा कम्फर्ट जोन भी था। लेकिन मैंने बसीर को कभी ऐसा नहीं कहा। अगर मैं ऐसा कहती तो वो कैमरे में होता या लाइव दिखता। तो ये गलत जानकारी है।’
बसीर को हेड मसाज देने पर बोलीं
नेहल ने फिर उस सीन को लेकर बात की जहां वह बसीर को हेड मसाज देती हैं। इसके बाद से ही दोनों के क्लोज होने की आशंका लोगों को होने लगी। नेहल ने कहा, 'मैंने फरहाना को भी मसाज दिया था, बस क्योंकि वह महिला हैं तो उनके साथ मेरा लव एंगल नहीं हो सकता। मैंने फिर शहबाज को भी हेड मसाज दिया तो मुझे नहीं लगता कि किसी को हेड मसाज देना लव एंगल बनता है। एक कम्फर्ट जोन होता है, दोस्ती होती है, स्पेशल बॉन्ड था जो घर में किसी और के साथ नहीं था, फरहाना को छोड़कर।'
प्यार मेरे लिए बड़ी चीज है
नेहल ने आगे कहा, ‘कोई लव नहीं था हमारे बीच क्योंकि प्यार मेरे लिए बड़ी चीज है। मैं ऐसे ही किसी से प्यार नहीं कर सकती बिना जाने कि वह कौन है, कैसा इंसान है। तो हमारे बीच सिर्फ दोस्ती थी।’
नेहल से फिर कहा गया कि बसीर अपने एविक्शन से काफी नाराज हैं तो उन्होंने कहा, ऐसा ही हुआ घर के अंदर था। वह जब नाराज होते तो गुस्से में रिएक्ट करते, मुझे तब बुरा लगता तब वह बात नहीं करते क्योंकि इससे मिसइंडरस्टैंडिंग बढ़ती है।
