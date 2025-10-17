Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 19 Nehal Chudasama Breaks Down After Being Asked To Sacrifice Her Family Letter
Bigg Boss 19 : घरवालों के लिए नेहल चुडासमा ने दिया बड़ा बलिदान, फैमिली लेटर का किया त्याग

Bigg Boss 19 : घरवालों के लिए नेहल चुडासमा ने दिया बड़ा बलिदान, फैमिली लेटर का किया त्याग

संक्षेप: बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां कंटेस्टेंट्स को शो के लिए कई बार ऐसी कुर्बानी देनी पड़ती है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। अब नेहल चुडासमा ने भी कुछ ऐसा किया है।

Fri, 17 Oct 2025 03:15 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस में अब हंगामे बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल के एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क हुआ जहां फरहाना भट्ट एक ऐसा बोल्ड मूव लेती हैं जिससे सब हैरान हो गए। खुद को कैप्टेंसी कंटेनडर्स की लिस्ट में रखने के लिए फराना ने नीलम गिरी के पैरेंट्स द्वारा लिखे लेटर को फाड़ देती हैं। फरहाना की इस हरकत से नीलम गिरी इमोशनल हो जाती हैं और रोने लगती हैं। इस पर गौरव खन्ना उन्हें लेटर के कुछ पीस देते हैं और उन्हें शांत रहने को बोलते हैं। लेकिन फिर बिग बॉस इस टास्क को रद्द कर देते हैं जिससे घरवाले हैरान हो जाते हैं।

क्या हुआ प्रोमो में

इन सबके बीच अब एक नया प्रोमो सामने आया है जिसमें बिग बॉस नेहल चुडासमा जो फिलहाल घर की कैप्टन हैं उन्हें दोबारा मौका देते हैं, लेकिन एक बड़े प्राइज के साथ। बिग बॉस नेहल को बोलते हैं कि उन्हें अपना लेटर सैक्रिफाइज करना होगा ताकि बाकी कंटेस्टेंट्स को उनका मिल चुके।

नेहल हुईं इमोशनल

प्रोमो में बसीर अली और अशनूर कौर अपने लेटर पढ़ते हैं तो नेहा इमोशनल हो जाती हैं। फरहाना और बसीर जहां नेहल की तारीफ करते हैं। हालांकि रियल कंडीशन स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन प्रोमो से नेहल की ओर से एक बड़े त्याग का संकेत मिलता है।

अमाल-फरहाना की लड़ाई

वहीं इसके अलावा लेटेस्ट एपिसोड में अमाल और फरहाना के बीच बड़ा हंगामा हुआ है जब फरहाना, नीलम का लेटर फाड़ देती हैं। अमाल उनके फैसले को बुरा बताते हैं। अमाल का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह फरहाना के खाने की प्लेट फैंक देते हैं और तोड़ भी देते हैं। अमाल की इस हरकत से सब हैरान हो जाते हैं।

इतना ही नहीं अमाल अपनी हद भी क्रॉस कर देते हैं और बोलते हैं कि तू और तेरी मां दोनों बी ग्रेड हो। अमाल के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर सब उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Bigg Boss 19 Amaal Mallik

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।