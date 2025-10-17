Bigg Boss 19 : घरवालों के लिए नेहल चुडासमा ने दिया बड़ा बलिदान, फैमिली लेटर का किया त्याग

संक्षेप: बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां कंटेस्टेंट्स को शो के लिए कई बार ऐसी कुर्बानी देनी पड़ती है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। अब नेहल चुडासमा ने भी कुछ ऐसा किया है।

बिग बॉस में अब हंगामे बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल के एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क हुआ जहां फरहाना भट्ट एक ऐसा बोल्ड मूव लेती हैं जिससे सब हैरान हो गए। खुद को कैप्टेंसी कंटेनडर्स की लिस्ट में रखने के लिए फराना ने नीलम गिरी के पैरेंट्स द्वारा लिखे लेटर को फाड़ देती हैं। फरहाना की इस हरकत से नीलम गिरी इमोशनल हो जाती हैं और रोने लगती हैं। इस पर गौरव खन्ना उन्हें लेटर के कुछ पीस देते हैं और उन्हें शांत रहने को बोलते हैं। लेकिन फिर बिग बॉस इस टास्क को रद्द कर देते हैं जिससे घरवाले हैरान हो जाते हैं।

क्या हुआ प्रोमो में इन सबके बीच अब एक नया प्रोमो सामने आया है जिसमें बिग बॉस नेहल चुडासमा जो फिलहाल घर की कैप्टन हैं उन्हें दोबारा मौका देते हैं, लेकिन एक बड़े प्राइज के साथ। बिग बॉस नेहल को बोलते हैं कि उन्हें अपना लेटर सैक्रिफाइज करना होगा ताकि बाकी कंटेस्टेंट्स को उनका मिल चुके।

नेहल हुईं इमोशनल प्रोमो में बसीर अली और अशनूर कौर अपने लेटर पढ़ते हैं तो नेहा इमोशनल हो जाती हैं। फरहाना और बसीर जहां नेहल की तारीफ करते हैं। हालांकि रियल कंडीशन स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन प्रोमो से नेहल की ओर से एक बड़े त्याग का संकेत मिलता है।

अमाल-फरहाना की लड़ाई वहीं इसके अलावा लेटेस्ट एपिसोड में अमाल और फरहाना के बीच बड़ा हंगामा हुआ है जब फरहाना, नीलम का लेटर फाड़ देती हैं। अमाल उनके फैसले को बुरा बताते हैं। अमाल का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह फरहाना के खाने की प्लेट फैंक देते हैं और तोड़ भी देते हैं। अमाल की इस हरकत से सब हैरान हो जाते हैं।