Bigg Boss 19 : मृदुल ने फरहाना को बताया टॉक्सिक, अमाल को बोले- मैं भाई समझता था, लेकिन वह...

संक्षेप: बिग बॉस से बाहर होने के बाद मृदुल तिवारी ने अब शो और बाकी कंटेस्टेंट्स को लेकर बात की। उनका कहना है कि उन्हें फरहाना भट्ट बहुत टॉक्सिक लगती हैं। वह सिर्फ लड़ना जानती हैं।

Fri, 14 Nov 2025 09:27 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
मृदुल तिवारी मिड वीक एलिमिनेशन में बाहर हो गए हैं। मृदुल के बाहर होने से उनके फैंस को बड़ा झटका लगा है। यहां तक की उनके फैंस तो मृदुल को वापस लाने की डिमांड कर रहे हैं। अब शो से बाहर आने के बाद मृदुल ने बताया कि कौनसा कंटेस्टेंट टॉक्सिक है। उन्होंने फरहाना भट्ट को प्रोब्लिमैटिक बताया और कहा कि वह सिर्फ अटेंशन चाहती हैं।

फरहाना को क्यों बताया टॉक्सिक

मृदुल ने जूम को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘फरहाना मुझे हमेशा से टॉक्सिक लगती है क्योंकि वह अपने हिसाब से अपना काम करती है और सबसे लड़ती है। वह बस सब कुछ लड़ाई से शुरू करती है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘अगर लड़ाई हो रही होती है तो कैमरा अपने आप आपके पास आ जाता है। जो भी लड़ाई में होता है उससे अटेन्शन मिल जाती है। वह कुछ भी अच्छे इरादे से नहीं करती हैं। वह मुझे हमेशा ही टॉक्सिक लगती हैं।’

अमाल को बताया डबल फेस

मृदुल ने कहा कि पहले ही दिन जब ड्यूटी डिवाइड हुई थीं तब उन्हें और अमाल को साथ में टास्क दिए थे जिससे दोनों दोस्त बन गए थे। वहीं साथ में काम करते हुए दोनों का बॉन्ड बन गया था। लेकिन मृदुल का मानना है कि उनकी दोस्ती वन साइडेड थी।

वह बोले, अमाल मेरे दोस्त थे इसलिए मैंने कभी उन्हें नॉमिनेट नहीं किया। मुझे लगा अगर उन्होंने मुझे दोस्त बोला है तो मैं वैसा ही रहूंगा। लेकिन जब अमाल को मौका मिला तो उन्होंने मुझे नॉमिनेट कर दिया। मृदुल ने अमाल को डबल फेस कहा है।

