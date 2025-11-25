Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 19 Malti Chahar Slaps Tanya Mittal After Latter Puts Ink On Her Lips Says Kheech Ke Maarna Chahye Tha
Bigg Boss 19 : मालती ने मारा तान्या मित्तल को थप्पड़, बोलीं- खींच के पड़ना चाहिए था, लेकिन...

Bigg Boss 19 : मालती ने मारा तान्या मित्तल को थप्पड़, बोलीं- खींच के पड़ना चाहिए था, लेकिन...

संक्षेप:

तान्या मित्तल और मालती चहर के बीच काफी समय से लड़ाई चल रही है। दोनों के बीच अब नॉमिनेशन के दौरान लड़ाई हो गई जब तान्या ने मालती के लिप्स पर स्टैम्प लगा दिया।

Tue, 25 Nov 2025 09:25 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 में अब माहौल और गंभीर होता जा रहा है। लड़ाई बढ़ती जा रही है और हंगामे भी। तान्या मित्तल जिन्हें हाल ही में एकता कपूर ने एक शो का ऑफर दिया है, उनकी मालती के साथ गंभीर लड़ाई हो गई। दरअसल, घर में नॉमिनेशन टास्क हुआ और इस दौरान कंटेस्टेंट्स कितने भी घरवालों को नॉमिनेट कर सकते हैं। जिसे भी आपको नॉमिनेट करना था उसके मुंह पर स्टैम्प लगाना था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तान्या ने मालती के लिप्स पर लगाया स्टैम्प

इसी दौरान तान्या ने मालती को नॉमिनेट किया और उनके लिप्स पर इंक लगाया जिससे मालती को गुस्सा आ गया। वह हल्के से तान्या के चेहरे पर हाथ उठाती हैं। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। कई कंटेस्टेंट्स ने जहां मालती का सपोर्ट किया वहीं तान्या का कहना है कि मालती ने उन्हें मारा है। वह बिग बॉस से एक्शन लेने को भी बोलती हैं मालती के खिलाफ।

मालती ने तान्या को बोला खींच के पड़ना चाहिए था

हालांकि मालती कहती हैं कि खींच के पड़ना चाहिए था तुझे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट याद आ गया। बद्तमीज है तू। खींच के जाने वाला था हाथ मेरा बच गया। टच नहीं किया तुझे, मुझे याद आ गया। तान्या बोलती रहीं कि मार ना मुझे मार। मारा तो तूने, तू रुकी क्या।

मालती ने फिर कहा, ‘पहले सॉरी बोलेगी फिर सति सावित्रि बनेगी, पूजा करना शुरू कर देगी। राम नाम जपना शुरू कर देगी।’

तान्या बार-बार मालती पर हाथ उठाने का आरोप लगाती है और मालती बोलती रहती हैं कि जोर से पड़ना चाहिए था। कम उठा।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Bigg Boss 19 tanya mittal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।