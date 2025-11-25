Bigg Boss 19 : मालती ने मारा तान्या मित्तल को थप्पड़, बोलीं- खींच के पड़ना चाहिए था, लेकिन...

संक्षेप: तान्या मित्तल और मालती चहर के बीच काफी समय से लड़ाई चल रही है। दोनों के बीच अब नॉमिनेशन के दौरान लड़ाई हो गई जब तान्या ने मालती के लिप्स पर स्टैम्प लगा दिया।

बिग बॉस 19 में अब माहौल और गंभीर होता जा रहा है। लड़ाई बढ़ती जा रही है और हंगामे भी। तान्या मित्तल जिन्हें हाल ही में एकता कपूर ने एक शो का ऑफर दिया है, उनकी मालती के साथ गंभीर लड़ाई हो गई। दरअसल, घर में नॉमिनेशन टास्क हुआ और इस दौरान कंटेस्टेंट्स कितने भी घरवालों को नॉमिनेट कर सकते हैं। जिसे भी आपको नॉमिनेट करना था उसके मुंह पर स्टैम्प लगाना था।

तान्या ने मालती के लिप्स पर लगाया स्टैम्प इसी दौरान तान्या ने मालती को नॉमिनेट किया और उनके लिप्स पर इंक लगाया जिससे मालती को गुस्सा आ गया। वह हल्के से तान्या के चेहरे पर हाथ उठाती हैं। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। कई कंटेस्टेंट्स ने जहां मालती का सपोर्ट किया वहीं तान्या का कहना है कि मालती ने उन्हें मारा है। वह बिग बॉस से एक्शन लेने को भी बोलती हैं मालती के खिलाफ।

मालती ने तान्या को बोला खींच के पड़ना चाहिए था हालांकि मालती कहती हैं कि खींच के पड़ना चाहिए था तुझे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट याद आ गया। बद्तमीज है तू। खींच के जाने वाला था हाथ मेरा बच गया। टच नहीं किया तुझे, मुझे याद आ गया। तान्या बोलती रहीं कि मार ना मुझे मार। मारा तो तूने, तू रुकी क्या।

मालती ने फिर कहा, ‘पहले सॉरी बोलेगी फिर सति सावित्रि बनेगी, पूजा करना शुरू कर देगी। राम नाम जपना शुरू कर देगी।’