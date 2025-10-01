Bigg Boss 19 : शहबाज के अंडरवियर में घूमने पर भड़कीं कुनिका, बोलीं- जब औरतें बैठी होती हैं तो...

शहबाज वैसे तो घर में सबको हंसाते रहते हैं। लेकिन हाल ही में कुनिका सदानंद उनपर भड़क गईं और उनके अंडरवियर पहने घूमने पर सवाल उठाए हैं। शहबाज भी फिर कुनिका से लड़ने लगे।

बिग बॉस 19 में अब हंगामे बढ़ते जा रहे हैं। शो में सबको हंसाने वाले शहबाज बदेशा की हाल ही में कुनिका सदानंद से भिड़ गए। मुद्दा भी कुछ ऐसे था जिससे बाकी घरवाले दोनों के मजे लेने लगे। शहबाज दरअसल, अंडरवियर पहने घर में घूम रहे थे कि तभी कुनिका ने शहबाज को वॉशरूम एरिया में अंडरगार्मेंट पहन घूमने से टोका। उन्होंने कहा कि बाथरूम में जाकर कपड़े पहनकर आया करो।

क्या है मामला कुनिका ने कहा कि जब औरतें बैठी होती हैं तो अंदर जाकर चेंज करें। इस पर शहबाज को गुस्सा आता है तो वह बोलते हैं कि मैं नंगा नहीं था तो इससे क्या दिक्कत है।

शहबाज ने कुनिका के वैक्सिंग पर उठाए सवाल इसके बाद शहबाज, कुनिका के वॉशरूम एरिया में खुले में वैक्स करने पर सवाल उठाए। इस पर कुनिका ने कहा, हम कहां जाकर वैक्स करें। बाथरूम एरिया में कोई था नहीं इसलिए मैं वैक्स कर रही थी, लेकिन तुम्हारा अंडरवियर था।

शहबाज बोले तुम वैक्सिंग करो तो दिक्कत नहीं और हम अगर अंडरवियर पहनकर चेंज करें तो दिक्कत है।

इतना ही नहीं शहबाज फिर मस्ती करते हुए कहते हैं कि इतना महंगा अंडरवियर लेकर आया हूं। टीवी पर नहीं दिखाऊंगा तो कहां दिखाऊंगा। शहबाज की इस बात को सुनकर सब हंसने लग जाते हैं।